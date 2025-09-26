Así es el tequila de Karol G: ¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo?

La Bichota quiere que brindes con ella. Karol G lanzó oficialmente su propio tequila, inspirado en una de sus canciones más personales y poderosas: “200 Copas”, el himno global del desamor y el empoderamiento que ya tiene su propia versión líquida para acompañarte en las buenas, las malas… y en las 200.

La cantante colombiana anunció el lanzamiento a través de redes sociales, donde explicó que este proyecto lleva más de tres años gestándose. La idea nació mientras grababa el videoclip de “200 Copas”, imaginando un trago que pudiera estar presente “en momentos intensos, de reflexión, de duelo o de celebración”.

Karol G se juntó con una tequilera mexicana para sacar su botella / FB: @CasaDragones

Un tequila hecho realidad

Y como a Karol G le gusta hacer las cosas bien, unió fuerzas con Casa Dragones, una casa tequilera mexicana reconocida por sus productos premium. El resultado: un tequila cristalino, de pequeño lote, elaborado 100 % con agave azul y añejado más de 12 meses en barricas de roble americano, para lograr notas de miel, almendra y agave cocido.

La maestra tequilera Bertha González Nieves, socia en el proyecto, fue clave para darle forma a este líquido “mágico” que, según Karol, busca acompañar a sus fans como lo ha hecho su música: de frente, con el alma rota y el corazón en la mano.

Cada botella constará por arriba de los 2 mil pesos / FB: @CasaDragones

200 copas y un trago pa’ olvidar

El tequila rinde homenaje a la letra de “200 Copas”, que se ha vuelto un himno para quienes atraviesan rupturas amorosas. “Amiga, deja solo a ese payaso; si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario”, es una de las frases que más se repiten en redes desde que salió la canción.

El tema —incluido en su álbum KG0516— nació sin planes de ser un hit, pero terminó convirtiéndose en uno. Karol ha dicho que “nació desde cero”, y que su crecimiento fue completamente orgánico, como las mejores cosas que se hacen con el corazón roto.

Karol G y Casa Dragones comenzaron a trabajar desde hace un año / FB: @CasaDragones

“¿Cuántas horas de llorar son suficientes pa’ entender que no es amor?”, se pregunta Karol en la canción… Y ahora también puedes hacerte esa misma pregunta, pero con un caballito de tequila en la mano. O dos. O doscientas.

Y si ya se te antojó un shot, puedes comprar una botella en la página: https://casadragones.com.mx/200-copas-por-casa-dragones y tiene un costo de $2,089.00, pero no incluye el envío.