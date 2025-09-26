Salinas Pliego pide ‘tregua’ con Sheinbaum para negociar sus impuestos

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, dio un giro inesperado en su relación con el nuevo Gobierno Federal. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el magnate pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum sentarse a negociar una salida a los litigios fiscales que enfrenta, con el argumento de que sus empresas quieren pagar lo que es “justo”.

El empresario enfrenta reclamos del SAT por más de 74 mil millones de pesos. La mayoría de estos casos se encuentran actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sorprendió al pedir una mesa de diálogo “abierta, seria y transparente” con la mandataria.

“Por eso, le propongo presidente (sic) que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación (…) para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”, dijo.

Salinas Pliego asegura que no pagará impuestos de más / Redes Sociales

Salinas insiste en ataques en su contra

El gesto marca un cambio en el discurso de Salinas Pliego, quien usualmente se refería a los funcionarios como “gobiernícolas” y lanzaba constantes descalificaciones. Ahora, alega que ha sido blanco de una campaña desde Palacio Nacional: “Desde Palacio Nacional, este gobierno y el anterior, le han dedicado muchísimo tiempo a atacarme y calumniarme. Eso no resuelve nada y mucho menos construye la confianza que los empresarios (…) necesitan para seguir invirtiendo en el país”.

El mensaje fue acompañado de una queja por haber sido mencionado nuevamente en la mañanera de Sheinbaum: "Es evidente que la presidente @Claudiashein y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias".

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda el origen de su fortuna / Redes Sociales

Sheinbaum responde: “Difama todos los días”

Antes de su comunicado, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en responderle y aseguró que más allá de las deudas, lo preocupante es la constante difamación desde los medios del empresario:

“Incluso más allá de las deudas, la difamación se hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales”, acusó. Además, lanzó preguntas directas al aire, sugiriendo que el público debería cuestionar cómo obtuvo Salinas Pliego sus medios y negocios:

“¿Cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana?”, dijo Sheinbaum desde la mañanera.

El dueño de TV Azteca afirma que no hay buena relación con el Gobierno Federal / Redes Sociales