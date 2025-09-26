Megamarcha por Ayotzinapa 2025: horario, ruta y exigencias a 11 años de la desaparición

A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, las calles de la Ciudad de México volverán a llenarse de pasos, pancartas y gritos de justicia. Este 26 de septiembre, se llevará a cabo la Marcha Nacional por Ayotzinapa, encabezada por los padres, madres y familiares de los jóvenes desaparecidos en 2014.

La movilización está convocada para salir a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, pasando por avenidas como Reforma, Juárez y 5 de Mayo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé la participación de más de 3,000 personas, por lo que ya hay dispositivos viales y de seguridad desplegados.

Las alternativas viales recomendadas por las autoridades para evitar el caos vial en el Centro Histórico son: avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

A las 16:00 horas comenzará la marcha desde el Ángel / Redes Sociales

“Estamos lejos de saber dónde están”

En un comunicado emitido por las familias de los normalistas, se denunció que el caso sigue empantanado, sin resultados ni justicia. “A casi 11 años de la desaparición de nuestros hijos, estamos lejos de saber dónde están, porque las investigaciones no avanzan”, lamentaron.

Recordaron que la lucha “ha sido cuesta arriba”, marcada por desprecio oficial y encubrimiento de los hechos: “No solo hemos sufrido el desprecio de las autoridades, sino la ocultación de la verdad por parte del gobierno, al que acusamos de proteger a los responsables del crimen de Estado”.

Para hoy también se esperan varias actos fuera de la marcha / Redes Sociales

Las cinco exigencias a Claudia Sheinbaum

Aunque señalaron que han tenido cinco reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, reconocieron que no hay claridad en el proceso: “Nos preocupa porque no vemos un rumbo claro en las investigaciones. La última vez, el 4 de septiembre, la información que nos dieron fue escueta, y la presidenta propuso la conformación de un grupo de expertos, pero no el GIEI”.

Por eso, pidieron a la mandataria federal atender cinco líneas clave de investigación:

Que el Ejército entregue los 800 folios que tiene en sus archivos.

Indagar la detención de 17 jóvenes que fueron llevados a barandilla en Iguala esa misma noche.

Investigar la actividad en la telefonía celular de los normalistas después de los hechos.

Exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio (refugiado en Israel) y José Ulises Bernabé , ex juez municipal de Iguala (asilado en EE.UU.).

Investigar a autoridades de Guerrero, incluidos el exgobernador, exfiscal y otros funcionarios implicados.

La exigencia es la de todos los años: saber dónde están los 43 estudiantes desaparecidos / Redes Sociales

Una marcha por la memoria, la verdad y la justicia

La megamarcha es parte de la Jornada de Lucha Ayotzinapa, que incluye actividades conmemorativas del 17 al 27 de septiembre. Desde hace más de una década, el caso ha sacudido a México y al mundo entero, sin que hasta ahora haya una respuesta contundente por parte del Estado.

Los padres de los 43 exigen lo mismo desde hace once años: que sus hijos no sean olvidados, que la verdad no se oculte y que los culpables paguen.