Apagón en el sureste: CFE reestablece la luz a 2 millones de usuarios

El mega apagón que dejó a millones sin luz en la Península de Yucatán ya es historia. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que restableció al 100% el servicio eléctrico para los 2 millones 276 mil usuarios afectados por la falla masiva que ocurrió el viernes 26 de septiembre a las 14:19 horas.

La interrupción fue causada por una falla en líneas de alta tensión, lo que sacó de operación a nueve centrales del sureste con 16 unidades. El corte afectó semáforos, hospitales, comercios y casas, generando caos vial, y mucho sudor (literalmente) en ciudades como Cancún, Tulum, Mérida, Playa del Carmen, Campeche, Cozumel e Isla Mujeres.

Varias ciudades del sur del país se vieron afectadas por el apagón / FREEPIK

Las prontas acciones de CFE

Pero la CFE se puso las pilas (y los cables) y en coordinación con la Secretaría de Energía y el CENACE, logró ejecutar maniobras estratégicas y de telecontrol para regresar la luz a toda la región. Aquí, el tiempo que se tardaron según sus reportes oficiales:

57 minutos para restablecer a un 16% de usuarios.

2 horas 40 minutos para llegar al 26.5%.

3 horas 41 minutos para el 48%.

4 horas 41 minutos para alcanzar el 63%.

Y en 6 horas 21 minutos, ya todos estaban conectados de nuevo.

“Realizaremos el análisis técnico necesario para determinar la causa raíz y prevenir recurrencia de eventos de este tipo, con la finalidad de dar cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, e informar lo conducente a la sociedad”, aseguró la CFE.

La CFE se apuró para reestablecer la energía a todos los afectados / FB: @CFENacional

¿Y ahora qué?

La Comisión prometió que hará un análisis a fondo para saber exactamente qué provocó el apagón y así evitar que se repita. Mientras tanto, refrendó su compromiso de actuar de forma inmediata para restablecer el suministro "en el menor tiempo posible", siempre garantizando la seguridad de su personal y de la población.

Aunque muchos usuarios en redes no estaban tan felices durante el apagón, hoy respiran (con aire acondicionado) más tranquilos.

Se está analizando qué fue lo que provocó el apagón en el sureste / FREEPIK