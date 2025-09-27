¿Insultaste a un policía en CDMX? Podrías recibir esta multa

¿Crees que insultar o patear a un policía en la CDMX “no pasa de un regaño”? Pues más vale que lo pienses dos veces. Lo que hizo la ahora famosa “Lady Patadas” en la alcaldía Benito Juárez —sí, esa que se volvió viral por agredir a un oficial— puede costarte miles de pesos… literalmente.

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX, insultar o golpear a policías no se castiga con cárcel, pero sí con una multa de hasta 3 mil 394 pesos, dependiendo de la gravedad del caso. La sanción se calcula en UMAs (Unidades de Medida y Actualización) y cambia año con año.

“Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito y aplicación de las sanciones establecidas en este Reglamento”, señala el artículo 7 del reglamento publicado en 2015.

Cada vez son más los casos donde no hay un respeto a la autoridad / Redes Sociales

¿Te pueden meter al bote?

No. Las agresiones verbales o físicas no ameritan prisión directa, pero sí pueden llevarte ante el Juez Cívico, quien determinará el castigo correspondiente. Ahí es donde se deslindan responsabilidades y se aplican las sanciones económicas.

Y ojo: aunque tú creas que "nomás le gritaste tantito", los policías capitalinos sí están facultados para detenerte y llevarte a que te tomen tu respectiva declaración.

No hay cárcel, pero si una multa que puede llegar a los 3 mil pesos / Redes Sociales

Casos virales que calientan el debate

Lo de Lady Patadas no es un caso aislado. En los últimos meses también se hizo viral Lady Racista, una mujer que fue grabada lanzando insultos discriminatorios a un oficial de la SSC CDMX en la colonia Condesa. El video indignó a redes sociales, en esta caso salió hasta pedir perdón, pagó su multa y está tomando cursos de concientización.

Los casos son muchos y, en la mayoría, no hay consecuencias legales visibles. Por eso, cada vez que alguien agrede a un elemento policiaco, vuelve la pregunta: ¿de verdad hay castigo o solo queda en trending topic?

El caso de Lady Racista ha sido de los más comentados / Redes Sociales