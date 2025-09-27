Padre de Julión Álvarez es detenido en Campeche por posesión de armas y vehículo robado

El papá del cantante de regional mexicano Julión Álvarez fue detenido junto a tres personas más en el municipio de Carmen, Campeche, debido a que circulaba con una camioneta robada y con posesión de armas de fuego.

César ‘N’ ahora está detenido; de acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión fue realizada por elementos de la policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche.

Dicho comunicado de detenciones resalta la descripción del detenido: “Persona de sexo masculino, de complexión delgada 1.72 metros de estatura, cabello blanco, de bigote, viste camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris y botas café”.

¿Por qué fueron detenidos?

Todo esto se efectuó después que las autoridades se percataron que la camioneta en la que viajaban dichos sujetos entre ellos el padre del cantante mexicano tenía un reporte de robo y con ello se hizo más evidente debido a que sus acompañantes portaban armas de fuego.

Fueron un total de seis armas de fuego, cartuchos y cargadores. Aunque cabe mencionar, que el conductor presentó un permiso de portación para una pistola, otro de los ocupantes llevaba un arma sin autorización, lo que derivó en la incautación del vehículo.

Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de portación de armas que son de uso exclusivo del Ejército mexicano, el organismos determinará la situación jurídica de los detenidos.

¿Quién es el papá de Julión Álvarez?

De nombre César Álvarez Villalpando es padre del cantante chiapaneco Julión Álvarez. Dicho personaje fue quien le heredó la garganta fina para cantar ¡, que aunque no es famoso tiene un gran potencial para deleitar al público con el micrófono,

Anteriormente, a principios de 2024, se difundió en redes sociales una serie de videos donde se ven tanto a papá como hijo juntos interpretando el tema “ En las cantinas”, donde se evidenció el talento del señor de cierta edad.



