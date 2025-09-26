Apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo: ¿qué pasó y cuándo se restablecerá el servicio?

La tarde del viernes 26 de septiembre de 2025, un apagón masivo dejó sin luz a gran parte de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, afectando hogares, comercios y semáforos, generando caos vial y desconcierto entre la población. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmaron la interrupción y detallaron que la causa fue una falla en una línea de transmisión eléctrica del sureste.
¿Cuáles son las zonas más afectadas?
En Cancún, las zonas más afectadas incluyeron la Supermanzana 102, la 211, Nichupté y áreas cercanas a Plaza Kukulkán. Otras regiones como la 38, 39, 91, 96, 100, 101, 103 y Andrés Quintana Roo también reportaron interrupciones. Ciudades como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal, así como municipios de Campeche y Yucatán, también sufrieron apagones parciales o totales.
¿Qué medidas están tomando las autoridades?
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se solicitó un informe oficial a la CFE para conocer el alcance del apagón y tomar medidas de emergencia. La presidenta Sheinbaum indicó que las plantas de generación están operando normalmente y que los equipos trabajan para restablecer el servicio en los tres estados a la brevedad posible.
¿Cuánto tiempo tardará en volver la electricidad?
Según la CFE, el servicio eléctrico ya ha sido restablecido en la mayor parte de Mérida, Valladolid, Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox. Se espera que el suministro se normalice por completo en las próximas horas.
CFE ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. También en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche. Seguimos informando.
