Apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo: ¿qué pasó y cuándo se restablecerá el servicio?

La tarde del viernes 26 de septiembre de 2025, un apagón masivo dejó sin luz a gran parte de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, afectando hogares, comercios y semáforos, generando caos vial y desconcierto entre la población. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmaron la interrupción y detallaron que la causa fue una falla en una línea de transmisión eléctrica del sureste.

Un apagón generalizado se registró este viernes poco después de las 15:00 horas/iStock

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

En Cancún, las zonas más afectadas incluyeron la Supermanzana 102, la 211, Nichupté y áreas cercanas a Plaza Kukulkán. Otras regiones como la 38, 39, 91, 96, 100, 101, 103 y Andrés Quintana Roo también reportaron interrupciones. Ciudades como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal, así como municipios de Campeche y Yucatán, también sufrieron apagones parciales o totales.

Falla eléctrica provoca apagón masivo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo/iStock

¿Qué medidas están tomando las autoridades?

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se solicitó un informe oficial a la CFE para conocer el alcance del apagón y tomar medidas de emergencia. La presidenta Sheinbaum indicó que las plantas de generación están operando normalmente y que los equipos trabajan para restablecer el servicio en los tres estados a la brevedad posible.

La magnitud del apagón fue tal que rápidamente se viralizó en redes sociales /iStock

¿Cuánto tiempo tardará en volver la electricidad?

Según la CFE, el servicio eléctrico ya ha sido restablecido en la mayor parte de Mérida, Valladolid, Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox. Se espera que el suministro se normalice por completo en las próximas horas.