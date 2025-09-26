Abuchean a Ángela Aguilar durante concierto de Nodal: gritos de “Cazzu” generan polémica

Una noche de música y celebración en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se tornó en polémica cuando estudiantes asistentes comenzaron a abuchear a Ángela Aguilar, coreando “Cazzu” en medio del concierto de Christian Nodal.

El concierto de Christian Nodal en la UANL/Captura de pantalla

El episodio incómodo y la reacción del público

El concierto de Christian Nodal en la UANL, parte de las celebraciones por el 92.º aniversario de la institución, fue escenario de un momento tenso. Al mencionar a su esposa, se escucharon en el público abucheos y gritos de “Cazzu, Cazzu”, nombre de la ex pareja del artista.

Los estudiantes parecían rechazar que Ángela Aguilar subiera a escena, aunque ella no llegó a presentarse frente al público.

¿Cómo actuó Christian Nodal?

Al notar la reacción, Christian Nodal detuvo momentáneamente el show y dirigió unas palabras directamente al público:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”.

Christian Nodal detuvo momentáneamente el show y dirigió unas palabras/Captura de pantalla

Además, aprovechó el momento para dirigir un mensaje alentador a los estudiantes presentes, invitándolos a perseguir sus sueños: “Todos los que estamos aquí somos el futuro de México”.

Algunos asistentes notaron la presencia de Aguilar entre bastidores/Captura de pantalla

¿Escuchó Ángela Aguilar los abucheos?

Algunos asistentes notaron la presencia de Aguilar entre bastidores, lo que apunta a que pudo haber escuchado el rechazo manifestado por parte del público. Hasta ahora, ella no ha emitido declaración alguna sobre el incidente.