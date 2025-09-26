Ghost CDMX: Así puedes pedir el reembolso de tu boleto tras concierto cancelado

Fans de Ghost en México tuvieron una mala noticia: la banda sueca canceló su concierto programado para la noche del pasado martes 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes. La razón: el vocalista Tobias Forge sufrió una intoxicación alimentaria y no pudo presentarse.

Todos los boletos serán reembolsados, aseguró OCESA/FB: Ghost

OCESA, la promotora del evento, aseguró que todos los boletos serán reembolsados y detalló el proceso para que los fans puedan recuperar su dinero sin complicaciones.

El vocalista Tobias Forge sufrió una intoxicación alimentaria y no pudo presentarse/FB: Ghost

¿Cómo solicitar tu reembolso?

El procedimiento depende del canal de compra de tus boletos:

Compras en línea (tarjeta de crédito o débito): El reembolso se hará automáticamente . Se estima que el dinero aparezca en tu cuenta entre 5 y 10 días hábiles .

Compras presenciales en puntos Ticketmaster: A partir del jueves 26 de septiembre, acude al mismo punto de compra para solicitar tu reembolso. Este se realizará en efectivo o con el método de pago original, según la política del establecimiento.

El procedimiento depende del canal de compra de tus boletos/FB: Ghost

OCESA y Ticketmaster confirmaron que no habrá cargos adicionales y que se devolverá el 100 % del valor del boleto.

Los conciertos programados para el 24 y 25 de septiembre se realizaron sin ningun inconveniente.

La banda se presentó en sus otras dos fechas programadas/FB: Ghost