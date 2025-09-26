Lupillo Rivera pierde la audición: “En los conciertos me guío por la vibración”

Lupillo Rivera abrió su corazón con un mensaje que dejó fríos a sus fans. A través de sus redes sociales, el cantante de regional mexicano confesó que está perdiendo la audición: de un oído ya no escucha absolutamente nada y del otro apenas percibe sonidos.

“Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar. Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito“, escribió en su cuenta de Instagram.

Lupillo publicó una foto de una revisión de sus oídos / FB: @LupilloRiveraOficial

Lupillo Rivera pierde el oído

Aunque no especificó el origen de este padecimiento, el llamado “Toro del Corrido” aseguró que ha sido uno de los procesos más difíciles de su vida, porque le ha arrebatado sonidos que antes formaban parte de su rutina.

“No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma", continuó.

El cantante ya no escucha cuando le están hablando / FB: @LupilloRiveraOficial

Canta con el corazón… y con los pies

Lejos de rendirse, Lupillo ha buscado formas de mantenerse en el escenario a pesar de las dificultades. Ahora, se guía por las vibraciones del piso mientras canta, y aunque su público no lo nota, confiesa que “batalla mucho”.

“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes", expuso.

Para sus conciertos se guía gracias a las vibraciones / FB: @LupilloRiveraOficial

Pide a seguidores cuidarse

A pesar del panorama, el cantante no baja los brazos. Aprovechó para lanzar un mensaje a sus seguidores, invitándolos a poner atención a su salud antes de que sea demasiado tarde.

“Por eso hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes. Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada", concluyó.