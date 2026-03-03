Real Sociedad vs Athletic Bilbao: ¿Dónde y a qué hora ver la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey?

Real Sociedad y Athletic Bilbao se enfrentarán en un emocionante partido para definir al segundo finalista de la Copa del Rey. Este Derbi Vasco promete ser uno de los duelos más intensos de la competición, pues se enfrentan dos de los equipos más tradicionales del fútbol español.

Los de San Sebastián llegan a este encuentro en un buen momento, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los txuri-urdin vencieron a domicilio a Mallorca (0-1) el pasado fin de semana y se reencontraron con el triunfo en LaLiga, luego del empate 3-3 ante Real Oviedo y la derrota frente a Real Madrid.

Previo a dichos compromisos, los de Pellegrino Matarazzo vencieron al Bilbao 0-1 de visita en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey y a Elche (3-1) en LaLiga. En casa no pierde desde el 12 de diciembre de 2025, cuando Girona se impuso 1-2 en la Jornada 16 de LaLiga.

Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY

Por su parte, Athletic presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Leones igualaron con Rayo Vallecano (1-1) en la más reciente jornada de LaLiga, luego de sus victorias frente a Elche (2-1) en casa y contra Real Oviedo a domicilio (1-2). Su única derrota fue el ya mencionado juego de ida en la Semifinal de la Copa, antes de la cual venció 4-2 a Levante.

¿Qué ausencias tendrán los dos equipos?

La Real afronta este partido con la sensible baja de Takefusa Kubo, quien se encuentra lesionado y no podrá participar en el encuentro. Además, Álvaro Odriozola también está descartado por lesión, mientras que Orri Oskarsson es duda para el partido. Por su parte, Mikel Oyarzabal, la estrella del equipo, estará disponible y será clave en el ataque donostiarra.

Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP

Athletic tiene varias bajas importantes para este compromiso. Unai Eguiluz y Yeray Alvarez están descartados por lesión, mientras que hay dudas sobre la participación de varios jugadores clave como Nico Williams, Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Prados y Maroan Sannadi. Mikel Jauregizar, considerado el jugador estrella del equipo según los datos disponibles, estará presente en el once inicial.

Previo a la victoria de los de San Sebastián en San Mamés el pasado 11 de febrero de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en LaLiga el 1º de febrero de 2026, mientras que en el partido de la primera vuelta liguera, disputado el 1º de noviembre de 2025, la Real Sociedad venció por 3-2 en un emocionante Derbi vasco.

Real Sociedad llega con ventaja sobre Athletic | GROSBY

En caso de concretar su pase, la Real volverá a disputar una Final de Copa seis años después de que logró el título precisamente ante Athletic Club en la Temporada 2019-20. Mientras que para los Leones, su último juego por el título fue en la campaña 2023-24, cuando se coronó tras imponerse 5-3 en penales ante Mallorca.

¿Dónde y a qué hora ver el Real Sociedad vs Athletic Club?

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio de Anoeta

Transmisión: Sky Sports 522