Senador Adán Augusto aclara ingresos millonarios: herencia, ganado y litigios

Adán Augusto López, senador de Morena y exgobernador de Gobernación, rompió el silencio luego de que se le señalara por presuntamente no declarar 79 millones de pesos ante el SAT. Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum —quien dijo “que aclare”—, el morenista ofreció una conferencia para dar su versión de los hechos.

“Después de un largo juicio en Estados Unidos recibí dos pagos, producto de la herencia de mi padre, como consta en mis declaraciones patrimoniales y ante Hacienda”, explicó.

El exsecretario de Gobernación aseguró que todos sus ingresos han sido declarados puntualmente ante las autoridades fiscales, y que no tiene nada que esconder.

La Presidenta le pidió a Adán Augusto que aclara el origen de su riqueza / FB: @AdanAugustoLopezHdz

Herencia, ganado, rentas y juicios internacionales

Adán Augusto explicó que el dinero proviene de herencias familiares, juicios ganados en Estados Unidos y actividades profesionales y empresariales, incluyendo un despacho notarial, arrendamientos y embarques de ganado a nombre de su madre.

“Hemos siempre cumplido puntualmente con nuestras obligaciones fiscales, legales, tributarias y desde luego administrativas, como es la declaración patrimonial”, afirmó el senador.

En su declaración fiscal de 2023 reportó ingresos gravables por 22 millones de pesos, y para 2024 fueron 24 millones, todos declarados y con impuestos pagados, según dijo.

Además de los montos ya declarados, el senador reveló que aún hay otros bienes en litigio, como un depósito en Estados Unidos y un departamento en Houston. Todos ligados a su madre o padre. “Están en litigio, pero forman parte del patrimonio heredado”, añadió.

El senador ofreció una conferencia de prensa para explicar su fortuna / FB: @AdanAugustoLopezHdz

“No pacto con criminales”

En la misma rueda de prensa, fue cuestionado sobre su relación con Hernán ‘N’, presunto líder criminal ligado a “La Barredora”. Adán Augusto fue tajante: “Él no pacta con criminales” y aseguró que desconocía por completo los delitos que hoy se le atribuyen.

El senador no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje político: acusó a medios de comunicación y a la oposición de estar detrás de los señalamientos en su contra. “Hemos sido objeto de un ataque de la derecha conservadora; manipulan la información para dañar no solo a mi persona, sino a un movimiento como Morena”.

Cuando le preguntaron si lo hacía para proteger al expresidente Andrés Manuel López Obrador, soltó una frase con tono de advertencia: “La historia los juzgará”.

El político afirma que en ningún momento está protegiendo a AMLO / FB: @AdanAugustoLopezHdz