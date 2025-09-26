Adiós a Don Omar: el reguetonero puertorriqueño confirma su retiro definitivo

El rey del reguetón, Don Omar, sorprendió al anunciar que se retirará de la música tras más de dos décadas de carrera. El artista de 47 años reveló que la decisión está motivada por la importancia que ahora le da a su salud y a pasar tiempo con su familia, luego de superar un diagnóstico de cáncer en el riñón izquierdo.

“Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía”, confesó en entrevista con Telemundo.

Don Omar es conocido como "El Rey del Reggaetón"/Facebook: Don Omar

¿Por qué Don Omar se retira de la música?

El intérprete de Dile y Danza Kuduro explicó que, tras ver cómo colegas como Daddy Yankee y Héctor “El Father” también dejaron la industria, entendió que había llegado su momento de entregar la batuta. “No quiero que mi salida sea abrupta”, aclaró, adelantando que planea lanzar un álbum con temas inéditos, otro con sus mayores éxitos y realizar una gira de despedida internacional.

Don Omar decidió decir adiós a los escenarios tras 25 años de carrera/Facebook: Don Omar

¿Cuál es el legado de Don Omar?

Nacido como William Omar Landrón Rivera, el puertorriqueño se convirtió en uno de los pilares del reguetón con su debut The Last Don (2003). A lo largo de su trayectoria acumuló tres Latin Grammy, más de 17 premios Billboard Latin Music y un premio Billboard general. Su música trascendió al cine con “Danza Kuduro”, himno que formó parte de la saga Rápidos y Furiosos.

The Last Don es el álbum de estudio debut del cantante puertorriqueño Don Omar/Facebook: Don Omar

¿Qué viene para sus fans?

Aunque aún no se confirman las fechas de la gira, el cantante aseguró que su despedida será gradual, agradeciendo a quienes lo acompañaron en el camino. “El tiempo con la familia y la salud ahora tienen otro valor”, recalcó.

El adiós de un ícono del reguetón

La noticia ha sacudido a los seguidores del género, que ven en Don Omar no solo a un artista, sino a un pionero que llevó la música urbana de Puerto Rico al mundo. Con su salida, el reguetón pierde a una de sus voces más emblemáticas, aunque su legado seguirá sonando en cada fiesta y en cada playlist.

Don Omar se presentará en México en el Flow Fest este 2025/ IG: cocacola_flow y ocesa