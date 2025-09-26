Festival de la Petrolera y el Pulque 2025: fecha, sede y todo lo que habrá

En Azcapotzalco saben que el pulque no solo se bebe, se celebra. Este 27 y 28 de septiembre, el Parque Tezozómoc será sede de la primera edición del Festival de la Petrolera y el Pulque 2025, un evento gratuito que promete rendir homenaje a dos íconos de la cultura chintololo: la bebida prehispánica por excelencia y las famosas "petroleras", antojito típico de la zona.

La cita es de 10:00 a 17:00 horas, y la entrada será libre, aunque el consumo correrá por cuenta de cada visitante. Lo que no faltará será la música en vivo, la comida abundante y un ambiente que promete tanto sabor como identidad.

El Festival de la Petrolera y el Pulque 2025 es este fin de semana / FB: @AzcapotzalcoMX

El pulque: un tesoro milenario que sigue vigente

Considerado por muchos como “la bebida de los dioses”, el pulque ha estado presente en la historia de México desde tiempos prehispánicos. Como lo afirma la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se trata de “la bebida mexicana por excelencia”, al punto de consumirse actualmente en toda la República y parte de los Estados Unidos.

Sus propiedades medicinales, según la tradición, van desde aliviar malestares gastrointestinales hasta dar energía y estimular el apetito. No sorprende entonces que estados como CDMX, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Michoacán sean tierra fértil para las ferias dedicadas a esta bebida.

Los antojitos mexicanos también se harán presentes / FB: @AzcapotzalcoMX

¿Y las petroleras? El orgullo chintololo

Además del pulque, el festival rendirá tributo a las "petroleras", un antojito que nació en la Refinería 18 de Marzo y que ha sido adoptado como símbolo culinario de Azcapotzalco.

Como explicó la alcaldesa Nancy Núñez, “Las Petroleras, platillo nacido en la Refinería 18 de Marzo y orgullo chintololo, serán las protagonistas [...] en una apuesta para impulsar la economía local y compartir la riqueza culinaria de [Azcapotzalco] con toda la CDMX”.

El evento contará con la participación de restaurantes como El Bajío, La Islaa, El Dux de Venecia, Petroleras y Huaraches Vero, Asados Don Abel y La Casa de los Tíos, entre otros.

Todo todo será comida, también está la parte cultural y musical / FB: @AzcapotzalcoMX

Un festival que mezcla tradición, sabor y comunidad

Este evento es mucho más que un festival gastronómico: es una muestra de identidad, una forma de resistir al olvido de lo local en medio de lo global, y una oportunidad para disfrutar en familia o con amigos de la cultura viva de la capital.

Prepárate para saborear un buen pulque curado, acompañarlo con una petrolera calientita, y decirle salud a la historia, porque como dirían los antiguos: el pulque es un regalo de la diosa Mayahuel... y también una buena excusa para armar la pachanga.