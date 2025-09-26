Producción de La Casa de los Famosos acepta error y toma drástica decisión

La polémica volvió a rodear a La Casa de los Famosos México luego de que numerosos televidentes denunciaran fallas en el sistema de votaciones durante la más reciente gala de nominación.

La producción busca garantizar la participación justa de todos los usuarios que forman parte activa en la dinámica del reality show/La Casa de los Famosos México

En redes sociales, fans del reality reportaron que:

El sistema no les permite emitir voto alguno .

A varios suscriptores Premium de ViX les aparece que ya usaron sus 10 votos diarios , aun cuando no han participado.

Otros aseguran que los errores benefician a ciertas participantes, como Shiky y Dalilah Polanco , lo que ha levantado sospechas de posible manipulación.

Algunos usuarios, en contraste, atribuyen los problemas a una sobrecarga en la plataforma debido a la alta demanda.

ViX responde a la inconformidad

Ante las quejas, la plataforma ViX informó que, como medida compensatoria para suscriptores premium que tuvieron dificultades para ejercer su derecho gratuito a votos adicionales, durante la pregala, gala y postgala de hoy podrán votar hasta 20 veces en total, por única ocasión.

La empresa agradeció a sus televidentes y suscriptores por ser parte del gran éxito del reality, que se ha convertido en uno de los programas más vistos en México y a nivel internacional en términos de audiencia y horas de consumo en streaming.

Comunicado oficial de Vix tras las fallas para votar por los participantes de LCDLF México/ La Casa de los Famosos México

¿Quién podría salir? Rumores entre nominados

En la última gala de nominación, los participantes que están en riesgo de eliminación son:

Shiky

Dalilah Polanco

Alexis Ayala

Abelito

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Los nominados de esta semana/La Casa de los Famosos México

Mar Contreras ya se convirtió en la primera finalista, al ganar el “boleto dorado”.

De acuerdo con encuestas no oficiales en redes especializadas, se especula que el próximo eliminado estaría entre Alexis Ayala y Abelito. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales, y permanecerá en calidad de rumor hasta la gala decisiva.

Mar Contreras es la primera finalista del reality/La Casa de los Famosos México

La próxima gala, donde se conocerá al expulsado, está programada para el 29 de septiembre a las 20:30 h, y se transmitirá por Las Estrellas y por ViX