Choque entre dos unidades del Metrobús deja 12 heridos en Benito Juárez

Un accidente ocurrido la tarde del 26 de septiembre de 2025 en la alcaldía Benito Juárez dejó un saldo de al menos 12 personas lesionadas. El incidente involucró a dos unidades de la Línea 3 del Metrobús, que circulaban por el bajo puente de Xola y Calzada de Tlalpan, en la colonia Álamos.
¿Qué ocurrió en el accidente?
Según reportes preliminares, el percance ocurrió alrededor de las 19:19 horas, cuando una de las unidades, identificada con el número económico 3308, se detuvo debido a las condiciones resbaladizas del pavimento por la lluvia. La unidad que circulaba detrás, con número económico 373, no logró frenar a tiempo y colisionó por alcance. El impacto dejó a 12 personas lesionadas, de las cuales dos fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.
Respuesta de las autoridades
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender la emergencia. Las unidades del Metrobús involucradas permanecieron en el sitio hasta que se completaron las labores de atención y remoción. El servicio en la Línea 3 se reanudó posteriormente, tras la liberación de la vía.
Condiciones climáticas como factor contribuyente
Las autoridades señalaron que las lluvias registradas en la tarde fueron un factor determinante en el accidente, ya que el pavimento mojado redujo la adherencia de las unidades, dificultando la frenada y aumentando el riesgo de colisiones.
“Tlalpan”:
Porque dos unidades del Metrobús chocaron en el cruce de Xola y Calzada de Tlalpan pic.twitter.com/ntjRz6iMw6
— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 27, 2025