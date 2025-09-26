Choque entre dos unidades del Metrobús deja 12 heridos en Benito Juárez

Un accidente ocurrido la tarde del 26 de septiembre de 2025 en la alcaldía Benito Juárez dejó un saldo de al menos 12 personas lesionadas. El incidente involucró a dos unidades de la Línea 3 del Metrobús, que circulaban por el bajo puente de Xola y Calzada de Tlalpan, en la colonia Álamos.

Una de las unidades no logró frenar a tiempo debido a las condiciones resbaladizas por la lluvia/X:@BlindarBJ

¿Qué ocurrió en el accidente?

Según reportes preliminares, el percance ocurrió alrededor de las 19:19 horas, cuando una de las unidades, identificada con el número económico 3308, se detuvo debido a las condiciones resbaladizas del pavimento por la lluvia. La unidad que circulaba detrás, con número económico 373, no logró frenar a tiempo y colisionó por alcance. El impacto dejó a 12 personas lesionadas, de las cuales dos fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Servicios de emergencia y Protección Civil atendieron a los heridos en el lugar del accidente de transporte público/X: @BlindarBJ

Respuesta de las autoridades

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender la emergencia. Las unidades del Metrobús involucradas permanecieron en el sitio hasta que se completaron las labores de atención y remoción. El servicio en la Línea 3 se reanudó posteriormente, tras la liberación de la vía.

X: @MetrobusCDMX

Condiciones climáticas como factor contribuyente

Las autoridades señalaron que las lluvias registradas en la tarde fueron un factor determinante en el accidente, ya que el pavimento mojado redujo la adherencia de las unidades, dificultando la frenada y aumentando el riesgo de colisiones.