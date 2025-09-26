UNAM en paro: planteles suspenden actividades tras hechos de violencia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una serie de paros estudiantiles luego del asesinato de Jesús Israel, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, crimen que desató indignación en la comunidad universitaria.

Las protestas también recuerdan los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Este 26 de septiembre se programaron asambleas estudiantiles en distintos planteles y una marcha de estudiantes y padres de familia del CCH Sur hacia Rectoría, en Ciudad Universitaria, para exigir mayores medidas de seguridad.

La UNAM enfrenta una serie de paros estudiantiles/iStock

¿Qué planteles están en paro?

Al menos nueve facultades y escuelas de la UNAM anunciaron suspensión parcial o total de actividades:

CCH Sur (suspendido desde el 22 de septiembre hasta nuevo aviso)

(suspendido desde el 22 de septiembre hasta nuevo aviso) CCH Azcapotzalco: suspensión el 26 de septiembre en solidaridad con Ayotzinapa y en memoria de las víctimas de la violencia.

CCH Oriente: paro hasta el 2 de octubre a las 12:00 horas . Entregaron pliego petitorio a autoridades y abrirán mesas de diálogo.

ENP 2 y ENP 5: cancelación de evaluaciones y pases de lista el 26 y 27 de septiembre, además del 2 de octubre.

Facultad de Filosofía y Letras: suspensión de exámenes y prácticas de campo; paro activo del 24 de septiembre al 3 de octubre al mediodía .

Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS): paro total en sistema presencial del 24 de septiembre al 3 de octubre; sin toma de instalaciones. El sistema abierto y a distancia sigue en funciones.

Facultad de Artes y Diseño (FAD): paro en Xochimilco del 24 de septiembre al 3 de octubre, con llamado a cuidar instalaciones y bienes.

Comunicado de la FAD Xochimilco/FAD

Facultad de Enfermería y Obstetricia: suspensión de clases teóricas hasta el 29 de septiembre; asesorías continúan en el centro de simulación.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS): asamblea este 26 de septiembre después de las 13:00 h; la facultad ya había parado actividades el martes para permitir participación en la marcha por Ayotzinapa.

FES Aragón: suspensión académica los días 26 de septiembre y 2 de octubre, con continuidad en actividades administrativas.

Comunicado de la FES Aragón/FES Aragón

¿Qué exigen los estudiantes?

La Facultad de Filosofía y Letras destacó su “solidaridad y preocupación por las víctimas de la violencia” y la importancia de mantener canales de diálogo.

La FAD y la ENTS pidieron cuidar instalaciones, manteniendo paros sin toma de planteles, mientras que los estudiantes del CCH Oriente entregaron un pliego petitorio para discutir en mesas de diálogo con autoridades.

En general, los estudiantes demandan que la UNAM garantice seguridad en sus planteles y alrededores y que implemente medidas efectivas para prevenir la violencia y proteger la integridad de la comunidad universitaria.

La situación ha generado preocupación entre estudiantes y padres de familia, quienes esperan una pronta resolución del conflicto.

El número de planteles podría aumentar en las siguientes horas, pues algunas comunidades estudiantiles aún discuten su adhesión/Pixabay