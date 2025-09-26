Influencer pide depa gratis a cambio de historias en redes y se vuelve viral

Un influencer se volvió viral tras ofrecer no pagar renta de un departamento en Querétaro, a cambio de publicar dos historias al día durante todo el tiempo que dure el contrato. La propuesta ha desatado críticas, memes y cuestionamientos sobre el valor real de las redes sociales y los intercambios “creativos”.

La propuesta viral

El intercambio comenzó cuando el influencer contactó al arrendador vía WhatsApp, diciendo que es creador de contenido con más de 100 000 seguidores en Instagram, cerca de 50 000 en TikTok y una audiencia en WhatsApp de al menos 500 personas.

Propuso:

“Si ustedes me dan un depa o dúplex, yo puedo publicar dos historias al día en mis distintas redes sociales, durante todo el tiempo que duraría un crédito hipotecario.”

Para generar confianza, agregó que podría hacer contrato notariado y mostrar enlaces de sus redes. Sin embargo, el arrendador respondió con un simple “¿?”.

Reacciones en redes sociales

La conversación fue compartida en redes como X, alcanzando grandes visualizaciones y variedad de comentarios.

Algunos mensajes destacaban:

“Antes pedían comer o cenar gratis, ahora casas.”

“Que pedo con la gente que cree que dos historias valen un crédito hipotecario.”

“30 años mínimo haciendo historias para cubrir una hipoteca.”

¿Este tipo de trueque con influencers es común?

Sí, aunque no tan extremo. En sectores como gastronomía, moda o gimnasios, es habitual que los influencers reciban productos o servicios a cambio de visibilidad. Pero exigir un inmueble completo a cambio de historias diarias cruza un nuevo límite que muchos consideran desproporcionado.

