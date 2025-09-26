¿Débora Estrella piloteaba la avioneta en la que murió? Esto descubrió la Fiscalía

La periodista falleció en un accidente aéreo en Nuevo León

¿Débora Estrella piloteaba la avioneta en la que murió? Esto descubrió la Fiscalía
Débora Estrella falleció el pasado sábado a los 43 años de edad | FB: Debora Estrella
Laura Reyes Medrano
26 de Septiembre de 2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Débora Estrella no conducía la avioneta en la que perdió la vida. El accidente ocurrió en el municipio de Santiago, cuando la aeronave se desplomó durante un vuelo particular. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades. 

Débora Estrella no conducía la avioneta en la que perdió la vida/FB: Debora Estrella
Débora Estrella no conducía la avioneta en la que perdió la vida/FB: Debora Estrella

 

¿Quién estaba al mando de la avioneta?

De acuerdo con las autoridades, el piloto registrado era otra persona, quien también lamentablemente falleció en el accidente. Los peritos trabajan en la reconstrucción de los hechos para entender las razones del desplome. 

El piloto registrado era otra persona/X
El piloto registrado era otra persona/X

 

¿Qué ha dicho la Fiscalía de Nuevo León?

La dependencia enfatizó que el objetivo es esclarecer los hechos y garantizar que las investigaciones se realicen de manera objetiva. Además, se mantiene la coordinación con autoridades aeronáuticas y servicios de rescate para recabar toda la información necesaria.

La Fiscalía de Nuevo León continúa con la investigación del accidente/X
La Fiscalía de Nuevo León continúa con la investigación del accidente/X

 

Impacto y reacciones

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella generó conmoción en el ámbito periodístico y entre la sociedad. Compañeros y seguidores expresaron su pesar por la pérdida de la periodista, recordando su trayectoria y profesionalismo.

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella generó conmoción en el ámbito periodístico y entre la sociedad/FB: Debora Estrella
La noticia del fallecimiento de Débora Estrella generó conmoción en el ámbito periodístico y entre la sociedad/FB: Debora Estrella

 

 

La Fiscalía de Nuevo León continúa con la investigación para determinar las causas del accidente, mientras familiares y colegas de Débora Estrella rinden homenaje a su legado en los medios de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR

UNAM en paro: planteles suspenden actividades tras hechos de violencia

Contra | 26/09/2025

UNAM en paro: planteles suspenden actividades tras hechos de violencia
Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el sábado 27 de septiembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Contra | 26/09/2025

Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el sábado 27 de septiembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?
Influencer pide depa gratis a cambio de historias en redes y se vuelve viral

Contra | 26/09/2025

Influencer pide depa gratis a cambio de historias en redes y se vuelve viral
Te recomendamos
UNAM en paro: planteles suspenden actividades tras hechos de violencia
Tendencias

LO ÚLTIMO

 