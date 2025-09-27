Angie Miller queda libre tras declarar en caso del asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Angélica Yetsey Torrini León, mejor conocida como Angie Miller, quedó en libertad tras rendir declaración por el asesinato de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown.

La joven de 28 años fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, y ese mismo día se reportó su desaparición, pero después se aclaró que estaba en manos de las autoridades y oculta por voluntad propia, pues teme por sus seguridad.

Angie Miller por el momento se mantendrá oculta por seguridad / IG: @soyangiemilleroficial_

Angie queda libre en el Edomex

Aunque no ha sido señalada como responsable directa del crimen, su detención está ligada a la investigación que encabeza la Coordinación General de Combate al Secuestro. Su nombre apareció brevemente en el Registro Nacional de Detenciones, donde figuraba como “bajo custodia del Ministerio Público”.

El viernes 26 de septiembre, el mismo registro cambió su estatus a “liberada”, sin que las autoridades dieran mayores detalles del motivo de su liberación. Según versiones oficiales, Angie habría estado ausente por voluntad propia y bajo resguardo, mientras colaboraba en el caso.

“La Fiscalía CDMX reitera su plena disposición de colaborar con la Fiscalía General de Justicia mexiquense en la investigación relacionada con este caso, a fin de aportar los elementos necesarios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia”, comunicó la institución capitalina.

Las autoridades están buscando a las personas con las que se reunió B-King / IG: @bkingoficial

¿Sólo fue a declarar?

Aunque fue citada como testigo, los hechos han colocado a Angie Miller en el centro del caso. El asesinato de los artistas ha escalado a tema de seguridad nacional entre los gobiernos de México y Colombia, y su vínculo con B-King ha llamado la atención.

En redes sociales, circularon versiones de que Miller era novia del cantante colombiano, pero el equipo de B-King negó que existiera una relación formal. Explicaron que se conocieron recientemente durante la gira del artista por México y que Angie colaboraba como promotora del tour en la CDMX.

Sin embargo, los videos publicados por ella misma en redes sociales muestran una relación mucho más cercana. En uno se les ve abrazados en una cama, en otro besándose, y también hay imágenes juntos previas al evento “Sin Censura. Independence Day”, celebrado el pasado 12 de septiembre.

La actriz estuvo días previos con los colombianos asesinados / IG: @soyangiemilleroficial_