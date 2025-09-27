Video: Paty Díaz relata abuso, infidelidad y amenazas por parte de Alexis Ayala

En medio del revuelo que ha causado la participación de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México, una denuncia del pasado vuelve a sacudir su imagen. La actriz Paty Díaz, conocida por su trabajo en telenovelas mexicanas, rompió el silencio y acusó al actor de violencia, amenazas y hasta intento de agresión física cuando fueron pareja hace dos décadas.

A través de un video en sus redes sociales, la artista contó que los abusos ocurrieron frente a su hijo —entonces menor de edad—, y que el origen de la violencia fue una presunta infidelidad por parte de Ayala durante las grabaciones de una novela producida por Ernesto Alonso.

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela […] y ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”, explicó.

La actriz Paty Ayala puso una denuncia contra Alexis Ayala / IG: @patydiazmx

“Me quiso golpear frente a mi hijo”

Díaz narró que tras confrontarlo y terminar la relación, los problemas no cesaron. Aunque acordaron un reparto pacífico de bienes, la situación escaló. “Un día, en un centro comercial al sur de la ciudad, me quiso golpear. Entre discusiones y agresiones, mi hijo empezó a gritar y a llorar…”, dijo.

En otro episodio relatado por la actriz, Ayala habría irrumpido en su camerino con amenazas económicas. “Entró así, pum, como rayo, y me dijo: ‘No te voy a dar un peso, hazle como quieras’”.

Pero el momento más alarmante fue cuando presuntamente la amenazó de muerte: “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”.

Alexis Ayala contó en el reality que una mujer lo trató mal y ella lo desmiente / Especial

Hay denuncia legal, asegura

Ante el miedo por su seguridad y la de su hijo, Díaz procedió legalmente. “Le hablé a mi abogado, le dije que necesitaba hacer una denuncia, le expliqué todo y me dijo: ‘Por supuesto que sí’. Fuimos a hacer la denuncia”, afirmó.

Aunque han pasado más de 20 años desde entonces, Paty Díaz dijo que decidió contar su historia como forma de apoyo a otras víctimas de violencia de género. “Una cosa es hacerse la víctima y otra cosa es ser víctima. Yo fui víctima de violencia, de insultos, agresiones y de amenazas de muerte”.

Paty Díaz narró los episodios de violencia que vivió con Alexis Ayala / IG: @patydiazmx

“No se queden calladas”

El video ya circula con fuerza en redes sociales, donde usuarios exigen que se investigue al actor. La actriz terminó su testimonio con un mensaje claro.

“Nunca es tarde, denuncien a su agresor. Sé que da miedo y causa vergüenza, pero podemos hacerlo, no se queden calladas”, expuso.