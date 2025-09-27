¿Lord Voldemort podría ser mujer en la nueva serie de Harry Potter?

HBO Max prepara una adaptación televisiva de Harry Potter, prevista para estrenarse en 2027, que ya generó especulación sobre quién dará vida al antagonista más temido de la saga. Según el influencer Daniel Richtman, en el casting de Voldemort están participando tanto hombres como mujeres, lo que abre la posibilidad de que el personaje sea interpretado por una mujer.

HBO Max prepara una adaptación televisiva de Harry Potter/X: @DanielRPK

¿Voldemort podría ser mujer en la nueva serie de Harry Potter?

El rumor comenzó a sonar fuerte luego de una publicación de DanielRPK en X (antes Twitter), donde menciona que HBO está considerando tanto actores como actrices en las audiciones para interpretar a Voldemort. Esto abriría la puerta a algo nunca visto en la franquicia: una versión femenina del villano más temido del mundo mágico.

En el cine, el personaje fue inmortalizado por Ralph Fiennes entre 2005 y 2011, aunque antes otros actores también lo encarnaron en distintas etapas de la historia: Richard Bremmer en La piedra filosofal, Christian Coulson, Hero Fiennes-Tiffin y Frank Dillane en las versiones más jóvenes de Tom Riddle.

Ralph Fiennes interpretó a Lord Voldemort en la saga cinematográfica de Harry Potter/X: @HPMoviesNews

¿Cómo reaccionan los fans?

La posibilidad de que Lord Voldemort sea interpretado por una mujer ha desatado una ola de reacciones en redes sociales. Para un sector de los fans, se trata de un cambio innecesario que rompería con la esencia del personaje; incluso algunos en Instagram advirtieron que “la serie podría fracasar antes de estrenarse” si la decisión se concreta.

Otros usuarios lo consideran una “renovación progresista impuesta” y han pedido que J.K. Rowling intervenga para garantizar la fidelidad de la saga. No obstante, también hay quienes ven con entusiasmo la propuesta y sienten curiosidad por los matices que podría aportar una versión femenina del villano más temido del universo mágico, recordando que Harry Potter siempre ha sabido sorprender con giros inesperados.

La posibilidad de que Lord Voldemort sea interpretado por una mujer ha desatado una ola de reacciones en redes sociales/X: @tiempodepantalla

¿Qué significa este cambio potencial?

Aunque es más especulación que confirmación, esta posibilidad refleja una tendencia en adaptaciones: reinterpretar personajes clásicos para explorar diversidad, género y presentación visual de formas distintas. De realizarse, podría ser un momento significativo para la franquicia Harry Potter, al desafiar expectativas y abrir nuevas formas de representación dramática.

La serie llegará en 2027/HBO Max