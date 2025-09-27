Sandra Cuevas ahora es ligada a “El Topo”, presunto extorsionador de La Unión Tepito

La polémica vuelve a tocar la puerta de Sandra Cuevas. La exalcaldesa de Cuauhtémoc fue vinculada públicamente con Óscar Giovanni “N”, alias “El Topo” o “El Renato”, presunto integrante de La Unión Tepito recientemente detenido por narcomenudeo, posesión de droga y supuesta extorsión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX confirmó que “El Topo” fue capturado el pasado jueves 25 de septiembre en la colonia Constitución de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras manipulaba una bolsa con hierba a bordo de una motoneta.

Al ser interceptado por agentes de inteligencia, se le aseguraron 101 bolsitas con marihuana, 300 gramos de hierba a granel, 63 envoltorios con cocaína, 48 bolsitas adicionales, una bolsa con crystal, un celular, dinero en efectivo y el vehículo.

Óscar Giovanni “N” trabajó en la alcaldía Cuauhtémoc junto a Sandra Cuevas / Especial

Las fotos incómodas de Sandra Cuevas con “El Topo”

Lo que desató la tormenta fue la publicación de imágenes donde Sandra Cuevas aparece posando con “El Topo” y con “El Choko”, líder del grupo delictivo La Chokiza, detenido el 10 de septiembre por secuestro y delincuencia organizada.

“Está El Choko y está el que en ese momento era mi… mi… pues no sé, estaba conmigo”, declaró Cuevas en un video compartido por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como el C4.

En otro material, la exalcaldesa va más allá: “Le di una posición, no porque yo sea nadie, sino porque tú enseñaste a trabajar a la gente […]. Lo transformé, lo pulí”.

Las imágenes con “El Topo” no son nuevas. Según C4 Jiménez, ya habían aparecido juntos en público, incluso en una imagen dándose un beso, lo que reaviva las especulaciones sobre la cercanía de Cuevas con presuntos operadores criminales.

Sandra Cuevas aparece con los que supuestamente fueron sus novios y ahora están detenidos / Redes Sociales

¿Quién es “El Topo” y por qué lo detuvieron?

Óscar Giovanni “N” tiene 31 años y es señalado como operador de La Unión Tepito, organización criminal que opera en el Centro Histórico y otras zonas de la capital. Se le acusa de extorsionar a comerciantes en calles como Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña, además de compartir imágenes con armas en redes sociales.

De acuerdo con datos de la alcaldía Cuauhtémoc durante la gestión de Cuevas, trabajó en la Dirección Territorial en varias colonias como Morelos, Felipe Pescador, Peralvillo, entre otras. Su propio CV fue publicado en los registros de transparencia.

Ahí se menciona que estudió Administración de Empresas (sin título) y que ocupó cargos en empresas como DUREX y File Manager antes de llegar al gobierno local.

La relación de 'El Topo' con Sandra Cuevas fue ventilada en redes / Especial