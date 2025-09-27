Festival de Cine Alemán en México 2025: llega con películas que te harán pensar y reflexionar

Películas que incomodan, documentales que estremecen, comedias que no se quedan en la risa fácil. Así es el 24° Festival de Cine Alemán en México, que este año regresa con el tema “Controversial” y una cartelera que busca despertar la conciencia y la conversación.

En entrevista exclusiva con CONTRA, Ana Zamboni, directora del festival, explicó por qué esta edición es imperdible para quienes ven el cine como un espejo y una ventana al mundo.

“El cine no debe ser como una goma de mascar para el cerebro, sino tiene que ser un alimento que te dé más curiosidad, que te genere preguntas y que te genere diálogos”, nos contó.

Y vaya que lo logra. Este año, el festival presenta 34 películas, incluidas joyas nunca antes vistas en México, como Kamikaze de 1989, además de una retrospectiva gratuita en Casa del Lago del director Rainer Werner Fassbinder y una competencia entre largometrajes alemanes y cortometrajes mexicanos.

Ana Zamboni, directora del festival, estuvo charlando con nosotros

Cine con filo, cine con fondo

No es casual que el eje temático de esta edición sea la controversia. Zamboni lo explica así: “Confiamos en el poder que tiene el cine para abrir ventanas hacia otros mundos. Incluso si no todos tenemos la posibilidad de viajar, el cine nos ayuda a ver qué piensan, cómo viven, qué hacen personas de otras culturas”.

Desde el documental Riefenstahl, que rescata material inédito de la polémica cineasta ligada al nazismo, hasta ficciones al estilo Wes Anderson como Otra historia de tanques alemanes, el festival pone sobre la mesa temas como el nacionalismo, el racismo, la memoria histórica y los peligros del olvido.

“El cine alemán actual muestra una preocupación de que no vuelva ese nacionalismo, ese rechazo hacia el otro”, apuntó Ana Zamboni.

La muestra ya comenzó con una función especial

¿Dónde y cuándo?

El festival se lleva a cabo del 23 de septiembre al 4 de octubre con funciones en:

Cineteca Nacional

Foro Cultural de Austria

Cine Tonalá

Cinemex Insurgentes

Instituto Goethe México

Casa del Lago (entrada libre)

En total, son 9 largometrajes alemanes en competencia, 9 cortometrajes mexicanos, documentales, películas para adolescentes y hasta cine de archivo. Y sí, también hay comedia, drama, acción y cintas familiares.

“Tratamos cada año de dar un abanico para que la gente pueda ver que el cine alemán es muy amplio, es muy variado”, explicó la directora.

En varios recintos podrás disfrutar de las películas y cortometrajes

México + Alemania = Diálogo

Uno de los grandes logros del festival ha sido integrar al cine mexicano en la competencia. Gracias al apoyo del IMCINE, se proyectarán cortometrajes nacionales que dialogan temáticamente con las cintas alemanas.

“Es interesante ver cómo, a pesar de que somos muy diferentes, también hay inquietudes que podemos compartir. No queremos ser solo un escaparate de lo que se hace en Alemania, sino promover un verdadero diálogo”, añadió.

La evolución del festival ha sido constante. De una muestra tímida hace 25 años, hoy es un evento internacional que crece con el apoyo del público, los medios y hasta los voluntarios: “Cada año abrimos convocatoria para voluntarios y la tenemos que cerrar antes porque muchísima gente aplica. Es muy lindo ver ese interés”.

Películas imperdibles

Otra historia de tanques

Buenas noticias

Sad Jokes

The Good Sister

De Hilda, con amor Muriendo

Vena

Júpiter

Rickerl

Documentales

Cuéntales de nosotras

Los restos utópicos de Berlín

Shahid Riefenstahl

Funciones especiales

Sound of Falling

Dos a uno

La Luz

Kamikaze 1981

Películas adolescentes

Un verano de sorpresas

Saludos desde Marte

Películas Retrospectiva

Todos nos llamamos

Alí

El Matrimonio de María Braun

Effi Briest Katzelmacher

El asado de Satán

Cortometrajes

Luces de la noche

Dolores

La Cascada Guerra Fría

Capítulo 4. Por debajo del agua

Mujer de Barro

Revolución

Hasta que el alma baile

Amor Ice

Y muchas más… El cine alemán está aquí, dispuesto a sacudirte.