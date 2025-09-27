Festival de Cine Alemán en México 2025: llega con películas que te harán pensar y reflexionar

La edición 24 busca generar preguntas, diálogos y romper prejuicios con cine “Controversial”

La muestra de cintas estará disponible hasta el próximo 4 de octubre.
La muestra de cintas estará disponible hasta el próximo 4 de octubre. | Especial
Jorge Reyes Padrón
27 de Septiembre de 2025

Películas que incomodan, documentales que estremecen, comedias que no se quedan en la risa fácil. Así es el 24° Festival de Cine Alemán en México, que este año regresa con el tema “Controversial” y una cartelera que busca despertar la conciencia y la conversación.

En entrevista exclusiva con CONTRA, Ana Zamboni, directora del festival, explicó por qué esta edición es imperdible para quienes ven el cine como un espejo y una ventana al mundo.

El cine no debe ser como una goma de mascar para el cerebro, sino tiene que ser un alimento que te dé más curiosidad, que te genere preguntas y que te genere diálogos”, nos contó.

Y vaya que lo logra. Este año, el festival presenta 34 películas, incluidas joyas nunca antes vistas en México, como Kamikaze de 1989, además de una retrospectiva gratuita en Casa del Lago del director Rainer Werner Fassbinder y una competencia entre largometrajes alemanes y cortometrajes mexicanos.

Ana Zamboni, directora del festival, estuvo charlando con nosotros / FB: @/goetheinstitut.mexiko
Ana Zamboni, directora del festival, estuvo charlando con nosotros / FB: @/goetheinstitut.mexiko

Cine con filo, cine con fondo

No es casual que el eje temático de esta edición sea la controversia. Zamboni lo explica así: “Confiamos en el poder que tiene el cine para abrir ventanas hacia otros mundos. Incluso si no todos tenemos la posibilidad de viajar, el cine nos ayuda a ver qué piensan, cómo viven, qué hacen personas de otras culturas”.

Desde el documental Riefenstahl, que rescata material inédito de la polémica cineasta ligada al nazismo, hasta ficciones al estilo Wes Anderson como Otra historia de tanques alemanes, el festival pone sobre la mesa temas como el nacionalismo, el racismo, la memoria histórica y los peligros del olvido.

El cine alemán actual muestra una preocupación de que no vuelva ese nacionalismo, ese rechazo hacia el otro”, apuntó Ana Zamboni.

La muestra ya comenzó con una función especial / FB: @goetheinstitut.mexiko
La muestra ya comenzó con una función especial / FB: @goetheinstitut.mexiko

¿Dónde y cuándo?

El festival se lleva a cabo del 23 de septiembre al 4 de octubre con funciones en:

  • Cineteca Nacional
  • Foro Cultural de Austria
  • Cine Tonalá
  • Cinemex Insurgentes
  • Instituto Goethe México
  • Casa del Lago (entrada libre)

En total, son 9 largometrajes alemanes en competencia, 9 cortometrajes mexicanos, documentales, películas para adolescentes y hasta cine de archivo. Y sí, también hay comedia, drama, acción y cintas familiares.

Tratamos cada año de dar un abanico para que la gente pueda ver que el cine alemán es muy amplio, es muy variado”, explicó la directora.

En varios recintos podrás disfrutar de las películas y cortometrajes / Especial
En varios recintos podrás disfrutar de las películas y cortometrajes / Especial

México + Alemania = Diálogo

Uno de los grandes logros del festival ha sido integrar al cine mexicano en la competencia. Gracias al apoyo del IMCINE, se proyectarán cortometrajes nacionales que dialogan temáticamente con las cintas alemanas.

Es interesante ver cómo, a pesar de que somos muy diferentes, también hay inquietudes que podemos compartir. No queremos ser solo un escaparate de lo que se hace en Alemania, sino promover un verdadero diálogo”, añadió.

La evolución del festival ha sido constante. De una muestra tímida hace 25 años, hoy es un evento internacional que crece con el apoyo del público, los medios y hasta los voluntarios: “Cada año abrimos convocatoria para voluntarios y la tenemos que cerrar antes porque muchísima gente aplica. Es muy lindo ver ese interés”.

Películas imperdibles

  • Otra historia de tanques 

  • Buenas noticias 

  • Sad Jokes 

  • The Good Sister 

  • De Hilda, con amor Muriendo 

  • Vena

  • Júpiter 

  • Rickerl 

Documentales

  • Cuéntales de nosotras 

  • Los restos utópicos de Berlín 

  • Shahid Riefenstahl 

Funciones especiales 

  • Sound of Falling 

  • Dos a uno 

  • La Luz 

  • Kamikaze 1981 

  • Películas adolescentes 

  • Un verano de sorpresas 

  • Saludos desde Marte

Películas Retrospectiva 

  • Todos nos llamamos 

  • Alí 

  • El Matrimonio de María Braun 

  • Effi Briest Katzelmacher 

  • El asado de Satán 

Cortometrajes 

  • Luces de la noche 

  • Dolores 

  • La Cascada Guerra Fría 

  • Capítulo 4. Por debajo del agua 

  • Mujer de Barro 

  • Revolución 

  • Hasta que el alma baile 

  • Amor Ice

Y muchas más… El cine alemán está aquí, dispuesto a sacudirte.

TE PUEDE INTERESAR

¿Lord Voldemort podría ser mujer en la nueva serie de Harry Potter?

Contra | 27/09/2025

¿Lord Voldemort podría ser mujer en la nueva serie de Harry Potter?
La pareja terminó su relación hace 20 años y no en buenos términos.

Contra | 27/09/2025

Video: Paty Díaz relata abuso, infidelidad y amenazas por parte de Alexis Ayala
Esta fue su primera imagen dentro de la web universal.

Contra | 27/09/2025

Google cumple 27 años y revive su primer logo: la falla que lo cambió todo
Te recomendamos
Rector de la UNAM anuncia refuerzo de seguridad en CCH y facultades
Cine
Cultura

LO ÚLTIMO

 