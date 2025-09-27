“Odio México”: joven sirio se vuelve viral y pierde su trabajo en CDMX por sus declaraciones

Un joven de origen sirio llamado Adams, quien vivía en la Ciudad de México desde hace unos dos años, fue despedido del restaurante-bar La Vieja Habana tras manifestar en una entrevista callejera que “odia México”. Su comentario generó una ola de críticas, memes y denuncias en redes sociales, que terminaron afectando su empleo.

¿Por qué el Sirio dijo que odia México?

Adams fue entrevistado por los creadores de contenido Damián Cervantes y Georgie-h8t, quienes realizaban preguntas callejeras sobre su experiencia en México.

Ante la pregunta “¿te gusta México?”, el joven contestó con un rotundo “No. Odio México”.

Al cuestionarlo sobre por qué seguía viviendo en el país a pesar de ello, respondió: “Porque la vida me trajo hasta aquí, y estoy atrapado. Por ahora no puedo irme”.

Señaló que no criticaba la comida mexicana, sino el trato que recibe de la gente.

El video generó polémica en redes sociales/TikTok: @soydamiancervantes

¿Cuál fue la reacción del restaurante?

Al ver que el video se viralizaba y que generaba comentarios negativos, La Vieja Habana publicó un comunicado anunciando que habían terminado la relación laboral con Adams.

Comunicado oficial del restaurante/FB: La Vieja Habana

En dicho comunicado se aclaró que las opiniones del excolaborador son personales y no reflejan los valores ni los ideales del restaurante. Además afirmaron ser “orgullosamente mexicanos” y que no aceptan declaraciones que falten al respeto al país.