Nacimientos en México siguen en picada: estos son los estados con más y menos bebés

INEGI reporta una disminución en los nacimientos registrados en 2024, con variaciones significativas entre estados

La tasa de natalidad en México sigue a la baja | Pixabay
Laura Reyes Medrano
27 de Septiembre de 2025

Según la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) 2024 del INEGI, se documentaron 1,672,227 nacimientos en México, lo que representa una tasa de 47.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil. Esta cifra muestra una caída de 4.5 puntos respecto a la tasa de 2023, continuando la tendencia descendente de la última década.

¿Qué estados lideran y rezagan en natalidad?

Estados con mayor tasa de natalidad

Chiapas encabeza la lista con una tasa de 86.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, seguido de Durango (58.9) y Nayarit (58.6). Estos estados presentan niveles sensiblemente superiores al promedio nacional, destacándose por su dinamismo natal. 

Estados con menor tasa de natalidad

En contraste, la Ciudad de México reporta la tasa más baja con 32.8, seguida de Yucatán (38.1) e Hidalgo (38.3). Estas entidades reflejan el fenómeno de declive demográfico en regiones urbanas y con mayor desarrollo socioeconómico. 

¿Cómo impacta la natalidad adolescente?

En 2024, se registraron 89,527 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, con una tasa nacional de 10.1 nacimientos por cada mil mujeres en ese grupo etario. Chiapas presenta la tasa más alta con 19.4, mientras que la Ciudad de México la más baja con 5.2. Estas cifras evidencian disparidades regionales en salud sexual y reproductiva. 

 

¿Dónde nacen los mexicanos?

A nivel nacional, el 86.96% de los nacimientos ocurrieron en hospitales o clínicas. Sin embargo, en Chiapas, apenas el 40.83% de los nacimientos fueron atendidos en unidades médicas, con una proporción significativa de partos en domicilio particular.

