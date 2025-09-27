Sheinbaum celebra su primer año de gobierno con evento en el Zócalo de CDMX: Todos los detalles

La Presidenta se alista para los 365 días que lleva en el poder

El Primer Informe de Gobierno promete ser un evento masivo.
El Primer Informe de Gobierno promete ser un evento multitudinario. | Especial
Jorge Reyes Padrón
27 de Septiembre de 2025

“Es tiempo de mujeres y llegamos todas. Es también una revolución”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum en el video con el que invitó a las y los mexicanos a su festejo en la Plaza de la Constitución.

La mandataria, que cumple un año al frente del Gobierno de México, encabezará un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 5 de octubre a las 11:00 horas, como parte de su Primer Informe de Gobierno.

Desde la toma de protesta del 1 de octubre de 2024 —cuando hizo historia como la primera mujer en ocupar la presidencia del país— hasta los recorridos por todo México, Sheinbaum asegura que la transformación continúa y va en serio.

En un video, la presidenta hace repasó de su primer año de gobierno / Especial
Un año de gobierno, una cita en el corazón del país

Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo, a un año de que llegamos juntos”, expresa la Jefa del Ejecutivo en el clip que presentó durante la mañanera del 26 de septiembre. En el material se observan momentos clave de su primer año, acompañados de frases que buscan conectar con la gente.

Soy una ciudadana más, en este grandioso país, con una responsabilidad que me dio el pueblo”, afirma en otro fragmento del video. El evento masivo servirá como cierre de la gira de informes regionales que ha llevado a cabo en las últimas semanas por varios estados del país.

El evento será el domingo 5 de octubre a las 11:00 horas / Especial
Primer año: entre promesas y simbolismos

En su mensaje, Sheinbaum refuerza la narrativa de que su llegada al poder representa una transformación profunda: “Porque después de 200 años de la República por primera vez va a haber una mujer presidenta en nuestro país (…) Me comprometo con ustedes a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad, ¡no les voy a fallar!”.

La presidenta también compartió una anécdota con niñas que la inspiran todos los días: “Las niñas se me acercan y me dicen: ‘yo quiero ser como tú de grande. Yo no quiero ser princesa, quiero ser presidenta’”, dijo sonriendo.

La mandataria dará un mensaje por su Primer Informe de Gobierno / Especial
¿Qué se espera del evento del 5 de octubre?

El mitin será el momento culminante de su primer año en el poder. Además del discurso presidencial, se espera una fuerte presencia de simpatizantes y un despliegue simbólico que refuerce su proyecto de continuidad con el llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

El video concluye con un mensaje directo: “Los primeros 365 días. La transformación avanza. Zócalo 5 de octubre”.

