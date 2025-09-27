Detienen a “La Güera” y Carlos Andrés, presuntos miembros de La Chokiza en Ecatepec

La Secretaría de Marina y autoridades federales informaron la detención de Zulma ‘N’ y Carlos Andrés ‘N’, identificados como presuntos miembros de La Chokiza, un grupo señalado por extorsión y apropiación ilegal de inmuebles en el Estado de México. La captura forma parte de las investigaciones contra la organización criminal que este mes ha registrado al menos 20 arrestos.

Zulma 'N'/Milenio

¿Cómo ocurrió la detención?

El 24 de septiembre, durante una vigilancia terrestre sobre la avenida General Manuel Ávila Camacho en Ecatepec, los detenidos viajaban en una motocicleta negra cuando fueron interceptados por autoridades.

Durante la revisión se aseguraron cuatro envoltorios con presunta marihuana a los detenidos. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec “San Agustín”, donde se determinará su situación jurídica, incluyendo su estatus migratorio.

Zulma 'N' y Carlos Andrés 'N'/X: @AztecaNoticias

¿Quiénes son los detenidos y cuál es su presunto papel en La Chokiza?

Zulma ‘N’ , alias “La Güera”, es señalada como presunta líder regional del grupo , con operaciones principalmente en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México.

Carlos Andrés ‘N’ fue arrestado junto a ella y se le vincula a la misma organización delictiva.

La detención se suma a los arrestos de este mes, que iniciaron con Alejandro ‘N’, conocido como “El Choko”, presunto líder de La Chokiza, sumando al menos 20 aprehensiones de integrantes del grupo en septiembre.

¿Cómo opera La Chokiza en el Estado de México?

Según investigaciones, La Chokiza ha sido señalada por:

Extorsión y violencia contra población vulnerable , con el objetivo de despojarlas de sus viviendas mediante amenazas y agresiones.

Apropiación clandestina de inmuebles deshabitados en municipios como Tultitlán, Nezahualcóyotl y Acolman.

Exigencia de pagos a los legítimos propietarios para recuperar los bienes ocupados por la banda.

Las autoridades mantienen operativos en distintas zonas del Estado de México para desarticular la organización y asegurar la seguridad de la población.