Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole, joven que falleció tras cirugía estética

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole, joven de 14 años fallecida tras una cirugía estética. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y la fiscal general, Sonia Yadira De la Garza, informó que buscará prisión preventiva durante el proceso legal en su contra.

¿Por qué fueron detenidos?

Paloma Jazmín “N” , madre de la menor, fue aprehendida por: Omisión de cuidado como autora directa y cómplice de su pareja. Falsificación de documentos, al alterar la prueba de Covid-19 de Paloma Nicole. Usurpación de profesión, por presuntamente participar en la cirugía sin acreditación profesional.

Víctor Manuel “N” , padrastro de Paloma Nicole y cirujano plástico, está acusado de: Realizar el procedimiento médico en complicidad con la madre. Efectuar la cirugía sin el consentimiento del padre biológico de la menor.



Estado actual de la investigación

Ambos detenidos se encuentran bajo custodia del Ministerio Público mientras se continúa con las investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Durango recabará pruebas y documentos relacionados con la cirugía estética, además de determinar responsabilidades legales y posibles omisiones por parte del personal involucrado.

Contexto del caso

Fue el pasado 12 de septiembre cuando Paloma Nicole se sometió a una operación estética en la ciudad de Durango, bajo la responsabilidad del cirujano Víctor “N”, quien también es pareja de la madre de la menor. El fallecimiento de Paloma Nicole generó atención nacional debido a su corta edad y la naturaleza de la cirugía estética realizada. La falta de consentimiento del padre biológico y la presunta participación directa de la madre y del padrastro han sido elementos clave en la investigación.

