Filtran quién será el último eliminado de La Casa de los Famosos

A una semana de la gran final, hoy se sabrá quién será el último eliminado de La Casa de los Famosos, con cinco nominados en riesgo, ya que Abelito y Mar Contreras aseguraron su lugar como finalistas.

Los nominados de la semana

La nueva semana del reality show producido por Televisa y Endemol definió a los últimos nominados de la tercera temporada, así como a los dos primeros finalistas: Abelito y Mar Contreras, tras ganar diferentes pruebas de suerte.

Son cinco los nominados y uno de ellos será eliminado.

De esta forma, la placa de nominados quedó conformada por cinco habitantes:

Alexis Ayala , Aldo de Nigris y Aarón Mercury , del Cuarto Noche.

, y , del Cuarto Noche. Dalílah Polanco y Shiky, del Cuarto Día.

Encuestas y polémicas en redes

De acuerdo con filtraciones y encuestas, el último eliminado estaría entre Shiky y Alexis Ayala, quienes se encuentran más bajos en popularidad en comparación con los integrantes del Cuarto Noche.

En redes sociales, sin embargo, también se ha criticado a Dalílah Polanco por sus comportamientos dentro de la casa y por ser señalada como “la protegida de la producción”, según un sector del público.

Encuestas de espectáculos colocan a Shiky como el probable eliminado.

Porcentaje estimado de apoyo:

Aldo de Nigris – 24%

Dalílah Polanco – 21%

Aarón Mercury – 20%

Alexis Ayala – 19%

Shiky – 16%

¿Cómo votar por tu favorito?

El proceso de votación tiene reglas claras y días específicos.

Paso a paso para votar

Entra al sitio oficial.

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala, aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota Elige a quién quieres salvar.

Verás las imágenes de los nominados y selecciona al habitante de tu preferencia. Confirma tu voto.

Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!

Es el público que con sus votos decide quién sigue en la competencia.

Horarios de votación

Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.

desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m. Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.

durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala. Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m., antes del anuncio del eliminado.

Mar y Abelito ya son finalistas de la tercera temporada.

¿Cuántas veces se puede votar?