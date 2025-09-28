Filtran quién será el último eliminado de La Casa de los Famosos

A una semana de la gran final, hoy se sabrá quién será el último eliminado de La Casa de los Famosos, con cinco nominados en riesgo, ya que Abelito y Mar Contreras aseguraron su lugar como finalistas.
Los nominados de la semana
La nueva semana del reality show producido por Televisa y Endemol definió a los últimos nominados de la tercera temporada, así como a los dos primeros finalistas: Abelito y Mar Contreras, tras ganar diferentes pruebas de suerte.
De esta forma, la placa de nominados quedó conformada por cinco habitantes:
- Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Aarón Mercury, del Cuarto Noche.
- Dalílah Polanco y Shiky, del Cuarto Día.
Encuestas y polémicas en redes
De acuerdo con filtraciones y encuestas, el último eliminado estaría entre Shiky y Alexis Ayala, quienes se encuentran más bajos en popularidad en comparación con los integrantes del Cuarto Noche.
En redes sociales, sin embargo, también se ha criticado a Dalílah Polanco por sus comportamientos dentro de la casa y por ser señalada como “la protegida de la producción”, según un sector del público.
Porcentaje estimado de apoyo:
- Aldo de Nigris – 24%
- Dalílah Polanco – 21%
- Aarón Mercury – 20%
- Alexis Ayala – 19%
- Shiky – 16%
¿Cómo votar por tu favorito?
El proceso de votación tiene reglas claras y días específicos.
Paso a paso para votar
- Entra al sitio oficial.
Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala, aparecerá un código QR en pantalla.
- Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
- Elige a quién quieres salvar.
Verás las imágenes de los nominados y selecciona al habitante de tu preferencia.
- Confirma tu voto.
Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!
Horarios de votación
- Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.
- Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.
- Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m., antes del anuncio del eliminado.
¿Cuántas veces se puede votar?
- Público general: 1 voto por día.
- Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios, ya sea en un solo habitante o distribuidos entre varios.