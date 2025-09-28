Filtran quién será el último eliminado de La Casa de los Famosos

Mar Contreras y Abelito son los primeros finalistas y hoy se conocerá al resto

Filtran quién será el último eliminado de La Casa de los Famosos
El reality show está por entrar a su décima y última semana. | X: @LaCasaFamososMx
Geovanni Rodríguez Catarino
28 de Septiembre de 2025

A una semana de la gran final, hoy se sabrá quién será el último eliminado de La Casa de los Famosos, con cinco nominados en riesgo, ya que Abelito y Mar Contreras aseguraron su lugar como finalistas.

Los nominados de la semana

La nueva semana del reality show producido por Televisa y Endemol definió a los últimos nominados de la tercera temporada, así como a los dos primeros finalistas: Abelito y Mar Contreras, tras ganar diferentes pruebas de suerte.

Son cinco los nominados y uno de ellos será eliminado/X: @LaCasaFamososX
Son cinco los nominados y uno de ellos será eliminado.

De esta forma, la placa de nominados quedó conformada por cinco habitantes:

  • Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Aarón Mercury, del Cuarto Noche.
  • Dalílah Polanco y Shiky, del Cuarto Día.

Encuestas y polémicas en redes

De acuerdo con filtraciones y encuestas, el último eliminado estaría entre Shiky y Alexis Ayala, quienes se encuentran más bajos en popularidad en comparación con los integrantes del Cuarto Noche.

En redes sociales, sin embargo, también se ha criticado a Dalílah Polanco por sus comportamientos dentro de la casa y por ser señalada como “la protegida de la producción”, según un sector del público. 

Encuestas de espectáculos colocan a Shiky como el probable eliminado/Facebook
Encuestas de espectáculos colocan a Shiky como el probable eliminado.

Porcentaje estimado de apoyo:

  • Aldo de Nigris – 24%
  • Dalílah Polanco – 21%
  • Aarón Mercury – 20%
  • Alexis Ayala – 19%
  • Shiky – 16%

¿Cómo votar por tu favorito?

El proceso de votación tiene reglas claras y días específicos.

Paso a paso para votar

  1. Entra al sitio oficial.
    Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala, aparecerá un código QR en pantalla.
  2. Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
  3. Elige a quién quieres salvar.
    Verás las imágenes de los nominados y selecciona al habitante de tu preferencia.
  4. Confirma tu voto.
    Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!
Es el público que con sus votos decide quién sigue en la competencia/X: @LaCasaFamososMx
Es el público que con sus votos decide quién sigue en la competencia.

Horarios de votación

  • Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.
  • Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.
  • Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m., antes del anuncio del eliminado.
Mar y Abelito ya son finalistas de la tercera temporada/X: @LaCasaFamososMx
Mar y Abelito ya son finalistas de la tercera temporada.

¿Cuántas veces se puede votar?

  • Público general: 1 voto por día.
  • Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios, ya sea en un solo habitante o distribuidos entre varios.

