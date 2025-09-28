Muere Tyra Spaulding, exconcursante de Miss Jamaica, en un posible suicidio a los 26 años

La modelo y activista jamaicana Tyra Spaulding fue hallada sin vida en su apartamento el 23 de septiembre de 2025. La Policía Nacional de Jamaica investiga su fallecimiento como un posible suicidio, mientras la comunidad lamenta la pérdida de una joven promesa del modelaje y defensora de la salud mental.

La organización Miss Universe Jamaica rindió homenaje a Spaulding. / RS

Trayectoria y legado de Tyra Spaulding

Tyra Spaulding, de 26 años, fue finalista del certamen Miss Universe Jamaica 2023. Además de su carrera en el modelaje, se destacó por su activismo en salud mental, compartiendo sus experiencias personales en redes sociales para concienciar sobre la importancia de la salud emocional y psicológica.

Últimos mensajes y señales de su lucha personal

En un video publicado el 31 de agosto de 2025, Spaulding expresó:

Además de su carrera en el modelaje, se destacó por su activismo en salud mental. / RS

"Renuncié a mi trabajo de 9 a 5, pero fue una decisión terrible porque mi salud mental se desplomó."

Días después, el 5 de septiembre, compartió otro mensaje:

"Estoy luchando por mi vida... siento que necesito salir y hacer algo porque mi mente está tratando de matarme."

Estos mensajes reflejan la profunda lucha interna que enfrentaba y ponen en evidencia la necesidad de atención y apoyo en temas de salud mental.

Reacción de la comunidad y homenajes

La organización Miss Universe Jamaica rindió homenaje a Spaulding, describiéndola como "un alma radiante y una persona increíble". Su fallecimiento ha generado un llamado a visibilizar la importancia de brindar acompañamiento emocional a quienes lo necesitan.

Amigos y familiares se han despedido mediante mensajes en redes sociales./ Captura de pantalla

Amigos y colegas del mundo del modelaje también compartieron mensajes de condolencias en redes sociales, recordando su carisma, compromiso y labor en la concienciación sobre salud mental.

Recursos de apoyo emocional

Si tú o alguien que conoces atraviesa momentos difíciles, es fundamental buscar ayuda. En México, la Línea Nacional contra el Suicidio ofrece atención las 24 horas al 800-911-2000, brindando orientación y apoyo profesional.

Expertos en salud mental recomiendan estar atentos a signos de alerta y fomentar la comunicación abierta para prevenir tragedias similares. La conciencia sobre la salud emocional se vuelve cada vez más importante, especialmente entre jóvenes y profesionales en entornos de alta presión.

Si tú o alguien que conoces atraviesa momentos difíciles, es fundamental buscar ayuda. / Pixabay