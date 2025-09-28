VIDEO: Escorpión Dorado entra a La Casa de los Famosos e incomoda con sus preguntas

La Casa de los Famosos tuvo una visita muy especial, ya que este domingo ingresó por sorpresa el youtuber Escorpión Dorado, recreando lo que hace en sus videos al volante y aprovechando para lanzar preguntas directas e incómodas a los habitantes, con su muy peculiar sentido del humor.

Este domingo el Escorpión Dorado llegó por sorpresa a la casa.

Un invitado inesperado antes de la gala

Horas antes de que se lleve a cabo la gala en la que se conocerá quién será el último participante eliminado antes de entrar a la décima y última semana, los siete famosos que quedan en la casa disfrutaron de un rato de distracción con la visita del personaje enmascarado interpretado por Alex Montiel.

La interacción con Alexis y Dalílah tuvo momentos incómodos.

“¿Hay alguien ahí?”, dijo el influencer mientras iba saludando uno a uno a los habitantes de La Casa de los Famosos. Luego los invitó a subir a un carrito de golf, donde simularon el clásico Escorpión al Volante, uno de los contenidos más exitosos en YouTube.

Momentos tensos con Dalílah Polanco y Alexis Ayala

Una de las preguntas más llamativas fue cuando el Escorpión Dorado cuestionó a Dalílah Polanco sobre qué había sido más difícil: “¿soportar a Eugenio Derbez o entrar a La Casa de los Famosos?”. La actriz, visiblemente molesta, contestó que participar en el reality show, sin comentar más sobre el comediante que fue su pareja durante años.

Con Alexis Ayala también se vivió tensión, cuando el actor le dijo al Escorpión Dorado que entrar a la casa le había dado varias oportunidades, como conocerlo: “ni te conocía, fíjate lo que me está dando la casa”. Más tarde remató, tras un chiste del youtuber sobre Sólo Para Mujeres: “Jefa, ¿no había otro comediante mejor o sólo alcanzó para esto?”.

JAHAJAJAJAAJAJAJJQJQJA Dal esquivando todo el tiempo y llega el escorpión y le pregunta pic.twitter.com/O8r8dCLNCY — DALILAH MIMIGUIS (ferniv) (@castillocmz) September 28, 2025

Risas, bromas y un iPhone 17 de estreno

Pese a los momentos incómodos, los habitantes rieron, bromearon y mostraron la casa al Escorpión Dorado. Al final incluso se tomaron una fotografía del recuerdo con un iPhone 17 que el influencer llevaba consigo y les presumió, siendo la primera vez que los participantes lo veían, ya que Apple lo lanzó hace apenas unas semanas mientras ellos siguen encerrados.

El Escorpión les presumió su iPhone 17 y se tomaron una selfie.