Donald Trump anuncia arancel del 100% a películas producidas fuera de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir la escena internacional con un anuncio que ha puesto a temblar a la industria cinematográfica global. Este lunes aseguró que impondrá un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de su país, como parte de su agenda de proteccionismo cultural y económico. La medida busca, según él, “rescatar” a Hollywood de lo que calificó como un robo sistemático por parte de otros países.

El mensaje en Truth Social

La declaración llegó a través de su plataforma Truth Social, donde Trump escribió sin filtros:

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como quitarle un dulce a un niño. ¡California, con su débil e incompetente gobernador, ha sido particularmente golpeada! Por lo tanto, para resolver este problema interminable, impondré un arancel del 100% a todas las películas que se hagan fuera de Estados Unidos. Gracias por su atención. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!”.

Impacto inmediato y reacciones

El anuncio cayó como bomba en la industria del entretenimiento. Productores, distribuidores y plataformas de streaming comenzaron a evaluar el alcance de la medida, que elevaría los costos de distribución de cualquier película filmada fuera de Estados Unidos. Con un arancel de este tamaño, las cintas extranjeras podrían volverse inviables en las salas norteamericanas, reduciendo drásticamente la oferta cultural disponible para el público.

México en la mira

En nuestro país, la medida también generó alarma. México se ha convertido en uno de los grandes centros de producción para Hollywood y al mismo tiempo busca consolidar su propio cine en Estados Unidos. Películas como Roma de Alfonso Cuarón, Bardo de Alejandro González Iñárritu o las producciones de Guillermo del Toro podrían enfrentar barreras económicas insuperables. Aunque estos cineastas suelen contar con respaldo de estudios estadounidenses, la regla amenaza con golpear a proyectos independientes y a la presencia del cine mexicano en el mercado más grande del mundo.

Un golpe al streaming y a la diversidad cultural

Las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime o Disney+ tampoco se libran de la polémica. El nuevo arancel encarecería sus catálogos internacionales, obligándolas a replantear su modelo de negocio en un mercado que exige diversidad. Críticos advierten que la medida representa una “guerra cultural”, pues limitaría la llegada de historias, lenguas y perspectivas distintas a la pantalla estadounidense. Países europeos y asiáticos ya analizan posibles represalias comerciales.

El estilo Trump: de los fármacos al cine

Este anuncio no llega solo. Apenas días antes, Trump había confirmado un arancel del 100% a los productos farmacéuticos importados, medida que impactó a países como Alemania, Suiza e Irlanda. Ahora lleva su agenda nacionalista al terreno cultural, en una jugada que combina política económica y estrategia electoral. Para algunos analistas, se trata de un mensaje directo a su base, en momentos en que busca consolidar su imagen de defensor de la “grandeza americana”.

La incertidumbre que viene

Mientras tanto, la industria internacional se mantiene en vilo. Nadie sabe cómo ni cuándo entrará en vigor este arancel, ni si logrará sortear los cuestionamientos legales. Lo cierto es que la declaración de Trump volvió a encender los reflectores sobre su estilo combativo, su desprecio por los consensos internacionales y su afán de mostrar mano dura. Hollywood calla, pero el eco del anuncio ya resuena en México, Europa, Asia y en cada país que sueña con llevar sus historias a la pantalla estadounidense.