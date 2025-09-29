VIDEO: Brincos Dieras rompe silencio tras cancelar show en Puebla; “No tiene caso continuar”

Brincos Dieras se volvió tendencia en redes sociales luego de cancelar un show en Puebla, esto pese a que subió al escenario. Fallas en el audio lo llevaron a decidir marcharse ante la sorpresa de todos.

“No tiene caso continuar porque no se escucha bien”, dijo el comediante mientras se retiraba del lugar.

El show comenzó normal, pero tras unos minutos el comediante lo canceló.

El pasado sábado 27 de septiembre, el famoso payaso de humor para adultos se presentaría en el Centro Expositor de Puebla. Horas antes, incluso convivió con sus fans y el espectáculo arrancó de manera puntual, por lo que nada parecía salir mal.

Sin embargo, minutos después, el público que estaba en la parte de atrás y en las gradas comenzó a quejarse porque no se escuchaba la voz del comediante. Al notar la falla, Brincos Dieras pidió a su staff mover bocinas y al ingeniero subir el volumen, pero el problema continuó.

Ante la imposibilidad de mejorar el sonido, el payaso decidió abandonar el escenario y cancelar oficialmente el show.

Y la risa se apagó. El show de Brincos Dieras en Puebla, programado para el 27 de septiembre en el Centro Expositor, generó polémica debido a su cancelación por fallas técnicas en el sonido. Convenciones y Parques (entidad del gobierno) intentó deslindarse, pero en su propio… pic.twitter.com/xYLoYHH96H — Emeequis (@emeequis) September 29, 2025

Se compromete a reprogramar la fecha

“Voy a hacer un show a nivel que ustedes se merecen, en un lugar que esté a la altura de Puebla. No tiene caso continuar porque no se escucha bien, en verdad una disculpa”, señaló Brincos Dieras antes de dejar el escenario.

Por su parte, la organización Convenciones y Parques, administradora del Centro Expositor, se deslindó de lo sucedido, afirmando que su función fue únicamente rentar el recinto. La logística estaba a cargo de la empresa FM Producciones, representada por Francisco Morales.

Brincos Dieras prometió regresar a Puebla con un mejor show y sin problemas técnicos.

Brincos Dieras ofrece disculpas en redes sociales

El comediante publicó un video para disculparse nuevamente con su público. Explicó que, aunque se hicieron pruebas de sonido, la acústica del lugar no ayudó y se comprometió a reprogramar el show en una nueva fecha, en un mejor recinto y acompañado de comediantes invitados desde Monterrey.

Incluso el payaso dijo que llevará comediantes regios para su próxima visita a Puebla.

“Me siento con impotencia, se hicieron pruebas de sonido y se escuchaba bien, pero a la hora del show no nos ayudó la acústica (…) Si tú pagaste el boleto, ese boleto valdrá el 100 por ciento para el evento reprogramado. No se canceló, yo estuve arriba del escenario, solo que no se pudo hacer”, declaró Brincos Dieras en su mensaje.