Los Simpson 2: La película se estrenará 20 años después de la primera parte

Después de dos décadas de espera, la familia más irreverente de la televisión volverá a la pantalla grande. 20th Century Studios y Disney confirmaron que “Los Simpson 2” se estrenará el 23 de julio de 2027, justo 20 años después del debut cinematográfico de 2007. El anuncio encendió las redes sociales con un póster en el que la clásica rosquilla rosa de Homero forma el número 2 acompañado del lema: “Homer’s coming back for seconds”.

Este fue el póster para anunciar la película.

Un anuncio que sacudió a Springfield

La noticia fue difundida a través de las cuentas oficiales de la productora, donde se confirmó que Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie volverán a protagonizar una aventura para la pantalla grande. Aunque no se revelaron detalles de la trama ni del equipo creativo, el simple anuncio bastó para que los fans convirtieran el tema en tendencia mundial.

En 2007 se estrenó la primera película de la familia amarilla.

20 años después de un éxito global

La primera película de Los Simpson, estrenada en 2007 bajo la dirección de David Silverman, fue un fenómeno mundial: recaudó más de 536 millones de dólares y dejó escenas que se volvieron icónicas, como el “Spider-Cerdo”. Desde entonces, los rumores de una secuela acompañaron a la serie, pero nunca se concretaban… hasta ahora.

México y el doblaje en suspenso

En Latinoamérica, la expectativa no solo gira en torno a la historia, sino también al doblaje en español. Las voces originales que marcaron a varias generaciones, como la de Humberto Vélez (Homero), aún no han sido confirmadas. Para los fans mexicanos, escuchar de nuevo esas interpretaciones será clave para revivir la experiencia en el cine.

Todos esperan que esta nueva película cuenta con las voces originales de los personajes.

Competencia taquillera

La nueva cinta llegará en pleno verano de 2027, una fecha estratégica en la cartelera. Competirá directamente con grandes estrenos, incluyendo producciones animadas de Warner Bros. y títulos del propio catálogo de Disney. Los analistas esperan que, a pesar de la fuerte competencia, la nostalgia y el arraigo de la franquicia impulsen su éxito en taquilla.

Un ícono que se niega a apagarse

Con 36 temporadas y más de 700 episodios, Los Simpson siguen vigentes en la cultura popular. La confirmación de su segunda película no solo alimenta la nostalgia de quienes crecieron con ellos, sino que refuerza el papel de Springfield como uno de los universos animados más influyentes de todos los tiempos.

Será en el verano de 2027 cuando la película llegue a los cines.