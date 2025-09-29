Madre y padrastro de Paloma Nicole quedan en prisión preventiva en Durango

Las investigaciones continúan para determinar si habrá más imputaciones, entre ellas homicidio culposo agravado

Madre y padrastro de Paloma Nicole quedan en prisión preventiva en Durango
Tras la muerte de la menor durante una cirugía estética, la madre y el padrastro ya se encuentran en el CERESO número 1. | FGED
Mariana Alcántara Contreras
29 de Septiembre de 2025

La Fiscalía de Durango informó que Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”, madre y padrastro de Paloma Nicole, fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1 de Durango, donde enfrentarán un proceso legal bajo prisión preventiva.

María De Jesús Galarza Flores, directora de centros penitenciarios de Durango, confirmó que ambos ingresaron el sábado pasado./ RS
Se les acusa de omisión de cuidado, falsificación de documentos y usurpación de profesión. En el caso del padrastro, también se le señala por firmar documentos y autorizaciones sin ser tutor legal de la menor.

Las investigaciones continúan para determinar si habrá más imputaciones, entre ellas homicidio culposo agravado.

¿Qué sigue en el proceso legal?

María De Jesús Galarza Flores, directora de centros penitenciarios de Durango, confirmó que ambos ingresaron el sábado pasado y aclaró que “quedan en prisión preventiva justificada”.

Paloma Nicole perdió la vida tras someterse a una cirugía estética autorizada únicamente por su madre. / RS
Además, subrayó que los acusados “no tienen trato preferencial” dentro del penal, pese a que este enfrenta sobrepoblación.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el 3 de octubre cuando se determine si serán vinculados a proceso.

Antecedentes del caso

Paloma Nicole perdió la vida tras someterse a una cirugía estética autorizada únicamente por su madre.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. / RS
Durante la investigación, se detectaron irregularidades como la presunta falsificación de una prueba de COVID-19 y documentos médicos.

El laboratorio implicado en dicho examen ya anunció que procederá legalmente por falsificación, deslindándose de los resultados que fueron utilizados para justificar el procedimiento estético.

El caso ha generado indignación social y reabierto el debate sobre la regulación de cirugías plásticas en menores de edad en México.

Se les acusa de omisión de cuidado, falsificación de documentos y usurpación de profesión./ RS
