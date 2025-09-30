Credencial INAPAM 2025: así puedes tramitarla en octubre 2025

Contar con la credencial INAPAM permite acceder a descuentos en transporte público, medicamentos, consultas médicas, bienes de consumo

Credencial INAPAM 2025: así puedes tramitarla en octubre 2025
La credencial no tiene fecha de caducidad y, en caso de extravío, puede solicitarse una reposición gratuita. | RS
30 de Septiembre de 2025

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) está dirigida a quienes tengan 60 años cumplidos o más. El trámite se realiza de manera presencial en los módulos de INAPAM o de la Secretaría de Bienestar en todo el país y no tiene ningún costo.

En casos especiales, una persona auxiliar puede realizar el trámite en nombre del solicitante. / X
Es importante destacar que todas las versiones anteriores de esta credencial continúan siendo válidas para acceder a los beneficios, por lo que no es necesario renovarla si ya se cuenta con una.

¿Cuáles son los requisitos para tramitarla en octubre?

Para obtener la credencial INAPAM en octubre de 2025, es necesario presentar documentos en original y copia. Los requisitos principales son:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, entre otras).
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.
  • Dos fotografías recientes, tamaño infantil, con fondo blanco.
  • Datos de contacto de una persona para emergencias.

Algunos estados pueden solicitar requisitos adicionales, por lo que se recomienda consultar previamente el módulo al que se asistirá.

Es importante destacar que todas las versiones anteriores de esta credencial continúan siendo válidas para acceder a los beneficios. / RS
Paso a paso del trámite

  1. Reunir la documentación completa y vigente.

  2. Localizar el módulo de INAPAM o Bienestar más cercano.
  3. Acudir en el horario de atención (generalmente de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas).
  4. Presentar los documentos solicitados.
  5. Recibir la credencial en el mismo día, siempre que no existan observaciones en la documentación.

En casos especiales, una persona auxiliar puede realizar el trámite en nombre del solicitante, siempre que presente la documentación correspondiente.

Para obtener la credencial INAPAM en octubre de 2025, es necesario presentar documentos en original y copia. / RS
Beneficios que otorga la credencial

Contar con la credencial INAPAM permite acceder a descuentos en transporte público, medicamentos, consultas médicas, bienes de consumo, turismo, museos y actividades culturales. Además, ofrece tarifas preferenciales en distintos servicios y programas de apoyo social.

La credencial no tiene fecha de caducidad y, en caso de extravío, puede solicitarse una reposición gratuita en los módulos de atención.

Algunos estados pueden solicitar requisitos adicionales. / X
