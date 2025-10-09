Duolingo lanza su propio anime “The Final Test”: fecha de estreno, trama y dónde verlo

Duolingo, la reconocida aplicación para aprender idiomas, sorprendió al anunciar el lanzamiento de su primer anime oficial, titulado “The Final Test”. Este nuevo proyecto busca fusionar el aprendizaje con el entretenimiento japonés en una propuesta que promete conquistar tanto a los fanáticos del anime como a los estudiantes de idiomas.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes oficiales de la plataforma, donde se publicó el primer tráiler del anime. En el avance aparece Duo, el icónico búho verde, enfrentando desafiantes misiones en un mundo donde el conocimiento de los idiomas es la clave para sobrevivir.

COMING OCT 13: Duolingo's first original anime in Japanese!



5 episodes.



Premiering Oct 13 @ 8am PT/11am ET on Youtube 👀 pic.twitter.com/TD4az7JePa — Duolingo (@duolingo) October 9, 2025

¿De qué trata “The Final Test”?

Según la descripción de la compañía, “The Final Test” sigue la historia de un grupo de estudiantes que deben aprobar una misteriosa prueba final para salvar su mundo. A lo largo de la serie, los personajes aprenderán que el poder del lenguaje puede abrir puertas, unir culturas y, en este caso, también salvar vidas.

La producción conservará el humor característico de Duolingo, pero con un tono más narrativo y visualmente ambicioso. Además, se anunció que se incluirá contenido interactivo dentro de la app, para que los usuarios practiquen idiomas mientras disfrutan de los episodios.

Cuándo y dónde se estrenará el anime

Duolingo confirmó que “The Final Test” se estrenará en noviembre de 2025, y estará disponible en plataformas de streaming con subtítulos en varios idiomas. El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios celebraron la noticia con memes protagonizados por Duo y mensajes de emoción ante la incursión de la app en el mundo del anime.

Los seguidores destacaron la originalidad del proyecto, al combinar la enseñanza de idiomas con una historia al estilo de las producciones japonesas. Muchos usuarios aseguraron que será el primer anime que “enseña mientras entretiene”.

Una apuesta por el entretenimiento educativo

Con este lanzamiento, Duolingo refuerza su compromiso con la innovación al convertir el aprendizaje en una experiencia divertida y visual. El anime fue desarrollado en colaboración con un estudio japonés que, según la empresa, ofrecerá una animación de alta calidad y una narrativa pensada para todos los públicos.

