Belinda rompe el silencio y toma acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital

La polémica entre Belinda y Lupillo Rivera trascendió de las redes sociales a los tribunales. La intérprete de “Luz sin gravedad” presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por presunta violencia digital y mediática, luego de que el cantante hiciera declaraciones sobre su relación pasada y su vida privada.

De acuerdo con medios nacionales, el conflicto se intensificó tras la promoción del libro autobiográfico de Lupillo Rivera, en el que habría hecho nuevas alusiones a su vínculo sentimental con la cantante. Este hecho fue considerado por el equipo legal de Belinda como una vulneración a su intimidad y detonante para solicitar la intervención de las autoridades.

EXCLUSIVA ¡#LupilloRivera NO podrá acercarse a Belinda! La cantante interpone ORDEN de apercibimiento donde señala que tampoco podrá seguir hablando de ella #DePrimeraMano#ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/HqMf4LxjmP — De Primera Mano (@deprimeramano) October 9, 2025

¿Qué medidas dictó la Fiscalía de la CDMX?

El Ministerio Público emitió un apercebimiento y medidas de protección a favor de Belinda Peregrín Schüll, en las que se ordena al denunciado abstenerse de realizar cualquier conducta que pueda representar intimidación, hostigamiento o contacto con la víctima, así como evitar declaraciones o contenidos que vulneren su integridad.

Estas medidas fueron impuestas con fundamento en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a la autoridad aplicar restricciones inmediatas para garantizar la seguridad y bienestar de la persona afectada mientras se desarrolla la investigación.

Belinda amparada bajo la Ley Olimpia

El caso se encuentra en el marco de la Ley Olimpia, que reconoce y sanciona la violencia digital y mediática en México. Dicha legislación protege a las personas, especialmente a las mujeres, contra agresiones que atenten contra su privacidad o reputación a través de redes sociales, medios de comunicación o plataformas digitales.

La denuncia busca prevenir la difusión de comentarios, imágenes o declaraciones que puedan representar una forma de acoso o afectación a la imagen de la artista, así como establecer un precedente legal en materia de violencia digital en el espectáculo.

Lupillo guarda silencio mientras el caso avanza

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha emitido una declaración oficial sobre la denuncia. Mientras tanto, el tema ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas han expresado posturas encontradas.

La Fiscalía de la CDMX continuará con la investigación bajo reserva legal, mientras que Belinda mantiene su decisión de proteger su imagen y su vida personal por la vía judicial. El caso, además de marcar un precedente en el mundo del espectáculo, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia mediática.

