¡Westeros como nunca lo viste! “El caballero de los siete reinos” llega a HBO Max en enero de 2026

Prepárate para viajar a un Westeros inexplorado: El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) llega a HBO Max el 18 de enero de 2026, y promete ser la serie más divertida, emocionante y llena de secretos de Game of Thrones. Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, el príncipe Aegon Targaryen, serán tus guías en esta épica aventura que explora un siglo antes de los dragones.

La serie es ambientada 100 años antes de Juego de Tronos/HBO Max

Qué esperar de la serie

Aventuras épicas: Dunk y Egg recorren Westeros enfrentando desafíos inesperados.

Secretos de los Targaryen: Conoce la vida del joven príncipe Aegon antes de convertirse en rey.

Humor y acción: Una historia más ligera y entretenida que mantiene el espíritu de Game of Thrones.

Una nueva serie de Juego de Tronos/HBO Max

Detalles clave

Estreno: 18 de enero de 2026

Plataforma: HBO Max

Primera temporada: 6 episodios de 30 minutos , emitidos semanalmente

Ideal tanto para fans veteranos como para quienes se acercan por primera vez al universo de Westeros.

Se estrena el 18 de enero de 2026/HBO Max

Primer vistazo

El tráiler oficial muestra:

La química entre Dunk y Egg

Los paisajes de un Westeros lleno de magia y aventuras

El nuevo diseño del blasón Targaryen, símbolo de poder y tradición

El primer tráiler está disponible en YouTube/HBO Max

¿Por qué no te la puedes perder?