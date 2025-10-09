¡Westeros como nunca lo viste! “El caballero de los siete reinos” llega a HBO Max en enero de 2026

La precuela de Game of Thrones promete aventuras, secretos de los Targaryen y un Westeros lleno de acción antes de los dragones

¡Westeros como nunca lo viste! “El caballero de los siete reinos” llega a HBO Max en enero de 2026
El caballero de los siete reinos, HBO Max te lleva a un Westeros lleno de magia, aventura y secretos | HBO Max
Laura Reyes Medrano
9 de Octubre de 2025

Prepárate para viajar a un Westeros inexplorado: El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) llega a HBO Max el 18 de enero de 2026, y promete ser la serie más divertida, emocionante y llena de secretos de Game of Thrones. Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, el príncipe Aegon Targaryen, serán tus guías en esta épica aventura que explora un siglo antes de los dragones.

La serie es ambientada 100 años antes de Juego de Tronos/HBO Max
La serie es ambientada 100 años antes de Juego de Tronos/HBO Max

 

Qué esperar de la serie

  • Aventuras épicas: Dunk y Egg recorren Westeros enfrentando desafíos inesperados.

  • Secretos de los Targaryen: Conoce la vida del joven príncipe Aegon antes de convertirse en rey.

  • Humor y acción: Una historia más ligera y entretenida que mantiene el espíritu de Game of Thrones.

Una nueva serie de Juego de Tronos/HBO Max
Una nueva serie de Juego de Tronos/HBO Max

Detalles clave

  • Estreno: 18 de enero de 2026

  • Plataforma: HBO Max

  • Primera temporada: 6 episodios de 30 minutos, emitidos semanalmente

  • Ideal tanto para fans veteranos como para quienes se acercan por primera vez al universo de Westeros.

 

Se estrena el 18 de enero de 2026/HBO Max
Se estrena el 18 de enero de 2026/HBO Max

 

Primer vistazo

El tráiler oficial muestra:

  • La química entre Dunk y Egg

  • Los paisajes de un Westeros lleno de magia y aventuras

  • El nuevo diseño del blasón Targaryen, símbolo de poder y tradición

El primer tráiler está disponible en YouTube/HBO Max
El primer tráiler está disponible en YouTube/HBO Max

 

¿Por qué no te la puedes perder?

  • Descubre historias inéditas de Westeros antes de los dragones.

  • Aventuras llenas de amistad, honor y valentía.

  • La combinación perfecta de acción, humor y secretos de la realeza.

 

TE PUEDE INTERESAR

Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 10 de octubre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Contra | 09/10/2025

Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 10 de octubre de 2025 en CDMX y EDOMEX?
Belinda rompe el silencio y toma acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital

Contra | 09/10/2025

Belinda rompe el silencio y toma acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital
Metro Línea 1: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio reabrirá esta fecha

Contra | 09/10/2025

Metro Línea 1: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio reabrirá esta fecha
Te recomendamos
Metro Línea 1: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio reabrirá esta fecha
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 