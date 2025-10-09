¡Westeros como nunca lo viste! “El caballero de los siete reinos” llega a HBO Max en enero de 2026

Prepárate para viajar a un Westeros inexplorado: El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) llega a HBO Max el 18 de enero de 2026, y promete ser la serie más divertida, emocionante y llena de secretos de Game of Thrones. Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, el príncipe Aegon Targaryen, serán tus guías en esta épica aventura que explora un siglo antes de los dragones.
Qué esperar de la serie
Aventuras épicas: Dunk y Egg recorren Westeros enfrentando desafíos inesperados.
Secretos de los Targaryen: Conoce la vida del joven príncipe Aegon antes de convertirse en rey.
Humor y acción: Una historia más ligera y entretenida que mantiene el espíritu de Game of Thrones.
Detalles clave
Estreno: 18 de enero de 2026
Plataforma: HBO Max
Primera temporada: 6 episodios de 30 minutos, emitidos semanalmente
Ideal tanto para fans veteranos como para quienes se acercan por primera vez al universo de Westeros.
Primer vistazo
El tráiler oficial muestra:
La química entre Dunk y Egg
Los paisajes de un Westeros lleno de magia y aventuras
El nuevo diseño del blasón Targaryen, símbolo de poder y tradición
¿Por qué no te la puedes perder?
Descubre historias inéditas de Westeros antes de los dragones.
Aventuras llenas de amistad, honor y valentía.
La combinación perfecta de acción, humor y secretos de la realeza.