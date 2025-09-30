¿Juan Gabriel sigue vivo? Video viral en París reaviva teorías sobre el cantante

Recientemente, turistas mexicanos que visitaban París grabaron a un hombre que, por su apariencia y estilo, se asemeja notablemente a Juan Gabriel, el icónico Divo de Juárez. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando miles de comentarios y reavivando teorías sobre si el cantante realmente estaría vivo.

Desde la muerte de Juan Gabriel en 2016, han circulado diversas teorías sobre su supuesta supervivencia. / X

El hombre fue captado en una cafetería del centro de la capital francesa, y aunque no interactuó con los turistas, su físico, vestimenta y gestos hicieron que usuarios compararan de inmediato su imagen con la del famoso intérprete mexicano.

¿Por qué resurgen las teorías de que Juan Gabriel sigue vivo?

Desde la muerte de Juan Gabriel en 2016, han circulado diversas teorías sobre su supuesta supervivencia, alimentadas por apariciones y grabaciones de personas con rasgos similares al cantante. La reciente grabación en París ha sido tomada por muchos fanáticos como evidencia que podría confirmar estas especulaciones.

Recientemente, turistas mexicanos que visitaban París grabaron a un hombre que, por su apariencia y estilo, se asemeja notablemente a Juan Gabriel. / X

A pesar de la viralidad del video, especialistas y medios señalan que se trata únicamente de un hombre que guarda un gran parecido físico con el Divo de Juárez, y no existe confirmación oficial de que Juan Gabriel esté vivo.

Reacciones en redes sociales y viralidad

El video ha sido compartido por cientos de usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter, donde se discute sobre el parecido y se comparten recuerdos del cantante. Algunos seguidores expresan emoción y nostalgia, mientras que otros mantienen el escepticismo y lo consideran simplemente un lookalike.

La viralidad del material demuestra el legado que Juan Gabriel dejó en la cultura popular y cómo su figura sigue generando interés incluso años después de su fallecimiento.



El video ha sido compartido por cientos de usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter. / X&nbsp