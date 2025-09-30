Detienen a ‘El Chuki’, piloto clave de ‘Los Chapitos’ en Badiraguato, Sinaloa

La detención de 'El Chuki' ocurrió en la comunidad de Surutato, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 29 de septiembre de 2025. Fuerzas federales, incluyendo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron el operativo que culminó con su arresto.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó en sus redes que 'El Chuki' tenía una orden de captura vigente./ X: @OHarfuch

Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, confirmó en sus redes sociales que el detenido contaba con una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

¿Quién es 'El Chuki' y por qué es relevante su detención?

Juan Pablo Vargas Báez, conocido como 'El Chuki', es un presunto operador clave del Cártel de Sinaloa, específicamente vinculado a la facción de 'Los Chapitos', liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Según las autoridades mexicanas, 'El Chuki' desempeñaba funciones como piloto aviador, facilitando el transporte de drogas y armas en la región de Badiraguato, Sinaloa.

El Chuki', es un presunto operador clave del Cártel de Sinaloa, específicamente vinculado a la facción de 'Los Chapitos'. / RS

Su captura es significativa, ya que representa un golpe estratégico al aparato logístico aéreo del cártel, debilitando una de sus principales vías de operación.

Implicaciones de la captura para el Cártel de Sinaloa

La aprehensión de 'El Chuki' es un avance significativo en los esfuerzos por desmantelar las operaciones del Cártel de Sinaloa. Su rol como piloto aviador era esencial para el transporte aéreo de sustancias ilícitas, y su detención podría afectar la logística y movilidad del grupo criminal en la región.

Además, la captura envía un mensaje claro a otros miembros del cártel sobre la vigilancia constante de las autoridades y refuerza la coordinación entre diferentes corporaciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado.

Su captura es significativa, ya que representa un golpe estratégico al aparato logístico aéreo del cártel. / RS



