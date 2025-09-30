Ángela Aguilar despide a Micky Hair: “Me diste seguridad cuando más lo necesitaba”

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, era un estilista de 28 años originario de Jalisco. Reconocido por su talento en extensiones de cabello, se convirtió en un referente en el mundo de la belleza, atendiendo a celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscila Escoto.

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, era un estilista de 28 años originario de Jalisco./ IG

El 29 de septiembre de 2025, Micky Hair fue asesinado a balazos afuera de su salón en Polanco, Ciudad de México. Según reportes de la Fiscalía de la Ciudad de México, dos hombres en motocicleta lo atacaron de manera directa, descartando un intento de robo.

La reacción de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió un mensaje lleno de dolor y gratitud hacia su amigo: “Estuviste cuando me daba miedo que me vieran, me diste seguridad cuando más lo necesitaba”. La cantante destacó que Micky Hair no solo era su estilista, sino también un confidente que la acompañaba en momentos importantes de su carrera y su vida personal.

Ángela Aguilar compartió un mensaje lleno de dolor y gratitud hacia su amigo. / Captura de pantalla

El mensaje refleja la profunda conexión que tenía con Micky Hair, recordándolo como una persona que la apoyaba y le brindaba confianza en situaciones difíciles.

Por qué este caso ha generado conmoción

El asesinato de Micky Hair ha causado impacto en la comunidad artística y entre sus seguidores. Además, días antes del crimen, había denunciado amenazas, lo que pone en relieve la importancia de la seguridad en zonas exclusivas de la ciudad. La Fiscalía continúa investigando el caso para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

El asesinato de Micky Hair ha causado impacto en la comunidad artística y entre sus seguidores. / RS



Por ahora, familiares, amigos y colegas han comenzado a despedir a Micky Hair en redes sociales con mensajes de cariño y solidaridad, mientras que los seguidores de Ángela Aguilar se han volcado a enviarle apoyo en este momento tan difícil.

La Fiscalía continúa investigando el caso para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. / IG