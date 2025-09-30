WhatsApp 2025: Lista de nuevas funciones creadas con IA

WhatsApp ha lanzado recientemente una serie de actualizaciones que buscan mejorar la interacción y personalización dentro de la plataforma. Estas novedades abarcan desde nuevas formas de compartir contenido hasta mejoras en la gestión de chats y grupos.

La inteligencia artificial llegó a WhatsApp/iStock

¿Qué novedades trae WhatsApp?

Live Photos y fotos en movimiento

Los usuarios de iOS ahora pueden compartir Live Photos, mientras que en Android se han habilitado fotos en movimiento. Estas funciones permiten enviar imágenes que integran sonido y movimiento, ofreciendo una experiencia más vívida y expresiva en las conversaciones. Temas de chat personalizados con Meta AI

Gracias a la integración de inteligencia artificial, WhatsApp permite a los usuarios crear temas de chat personalizados. Esta herramienta ofrece una mayor flexibilidad para ajustar la estética visual de las conversaciones según preferencias individuales. Fondos únicos para videollamadas, fotos y videos generados por IA

La aplicación ha incorporado la posibilidad de crear fondos únicos para videollamadas y para la captura de fotos y videos dentro del chat, utilizando inteligencia artificial. Esto permite a los usuarios ubicarse virtualmente en escenarios personalizados sin necesidad de fondos físicos.

La app de mensajería ahora permite enviar fotos en movimiento y Live Photos/iStock

Nuevos paquetes de stickers

WhatsApp ha lanzado nuevos paquetes de stickers, como "Pájaro intrépido", "Días de escuela" y "Vacaciones". Estos incluyen una variedad de personajes diseñados para reflejar emociones y situaciones específicas, enriqueciendo las conversaciones. Mejoras en la búsqueda de grupos

La administración de grupos ha sido optimizada con una herramienta de búsqueda detallada, facilitando la localización de chats colectivos, incluso cuando los nombres son creativos o poco explícitos. Escaneo integrado de documentos en Android

WhatsApp ha incorporado una herramienta de escaneo integrada para dispositivos Android, permitiendo a los usuarios escanear documentos físicos utilizando la cámara del teléfono y enviarlos directamente desde el chat.

Las nuevas funciones buscan mejorar la experiencia y creatividad en las conversaciones/iStock

Estas actualizaciones reflejan el compromiso de WhatsApp por mejorar la experiencia del usuario, integrando tecnologías avanzadas y ofreciendo nuevas herramientas para una comunicación más rica y personalizada.