VIDEO: Dalílah Polanco narra cómo descubrió infidelidad de Eugenio Derbez

Dalílah Polanco no se guardó nada y soltó la sopa dentro de La Casa de los Famosos. Durante una dinámica emocionalmente intensa, la actriz revivió una de las traiciones más dolorosas de su vida, una historia de desamor que, aunque no menciona nombres, muchos ya atribuyen a Eugenio Derbez.

“Me han roto el corazón en varias ocasiones, pero creo que la peor fue muy triste, porque tenía yo una relación hermosa, todo perfecto. Vivíamos juntos en una casa bonita, todo bien. Hasta que un día vi algo que no me hizo feliz, lo confronté y él lo negó”, compartió visiblemente afectada.

Dalílah Polanco reveló todo frente a sus compañeros / Redes Sociales

La duda que creció como bola de nieve

Según relató Polanco, la primera señal llegó en forma de sospechas que decidió no ignorar. Confrontó a su entonces pareja, pero él lo negó todo. A los meses, un amigo la alertó: “¿Por qué no estás aquí? ¿Y por qué está él aquí con esta persona?”. A pesar de no ser celosa, algo no cuadraba.

“Habían incrementado mucho los detalles, cosa que era muy raro en él, pero así que yo decía ‘¿Qué está pasando?’”, comentó. Incluso hizo una broma con tintes de verdad: “Me siento como la película de Pedro Infante donde la Marga López abre un cajón y dice ‘ves todas esas joyas, es cada una de tus infidelidades’”.

La relación de la pareja terminó en los años 2000 / Redes Sociales

“Después de eso se desató una relación tóxica”

Aunque muchos pensarían que ahí terminó todo, no fue así. Polanco admitió que la relación se volvió tóxica por mucho tiempo, marcada por negaciones, excusas y culpa proyectada hacia la otra mujer.

“Todas las disculpas eran tonterías, echándole la culpa a ella y porque no me suelta, porque no me deja... todas las justificaciones, y yo ya, o sea, me había regresado a mi departamento”.

Todo apunta que Derbez cambió a la actriz por Alessandra Rosaldo / Redes Sociales

La revista que lo confirmó todo

El golpe definitivo llegó por teléfono: una revista de espectáculos la buscó para saber su opinión sobre unas fotos comprometedoras. “El martes me hablan de una conocida revista para decirme ‘¿qué opinas de las fotos publicadas el día de hoy?’”. Al verlas, supo que era real: “Habían fotos de él con ella... y se me rompió el corazón”.

Tomó su maleta, dejó la revista sobre la cama y se fue.

¿Fue Eugenio Derbez?

En redes sociales, el público no tardó en sacar conclusiones. Polanco nunca dio nombres, pero los tiempos coinciden con su relación con Eugenio Derbez en los años 2000. La mención de fotos en una revista —donde se mostraba a Derbez con Alessandra Rosaldo— solo encendió más las especulaciones. Hasta el momento, el comediante no ha hecho ninguna declaración.

