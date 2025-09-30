¿Será cierto? Bajan los delitos en el Metro un 51%, asegura su director Adrián Rubalcava

Adrián Rubalcava, director general del Metro, aseguró que durante sus primeros cuatro meses de gestión se ha logrado una reducción del 51 % en los delitos dentro de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

“Quiero resaltar que durante estos cuatro meses hemos ido trabajando punto por punto. Seguramente lo han estado viendo, con una necesidad importante que era la disminución de los delitos en el Metro, y seguramente han podido ver más presencia policial, en donde hemos logrado disminuir en un 51% los delitos dentro de las estaciones del Metro”, afirmó Rubalcava.

Según datos oficiales del STC, las carpetas de investigación abiertas pasaron de 135 en mayo a 65 hasta el 22 de septiembre, aunque no detalló qué tipo de delitos disminuyeron, ni en qué líneas o estaciones.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, dijo que los delitos han bajado / FB: @MetroCDMX

Promete cero corrupción con locatarios

Rubalcava encabezó este martes la primera Mesa de trabajo con líderes de locales establecidos dentro de la red del Metro. Durante su intervención, prometió un trato directo, sin “intermediarios ni corrupción”, en las decisiones que involucren a los locatarios.

“La relación va a ser abierta, sin intermediarios, con el ánimo de que a través de las personas que hoy están aquí y me acompañan sepan que la intención es buscar soluciones”, sostuvo.

Además, aseguró que se les tomará en cuenta en las obras de remodelación y cambios al interior de estaciones. “El compromiso de poder manifestar, trabajar con ustedes y hacer que el Metro tenga mejores condiciones tanto para los usuarios como para ustedes también”, añadió.

Más presencia de los elementos de seguridad ha funcionado / FB: @MetroCDMX

¿Y la Línea 1 pa’ cuándo?

Otro de los temas que Rubalcava tocó fue la reapertura de la estación Observatorio de la Línea 1, actualmente cerrada por obras de modernización y conexión con el Tren Interurbano México-Toluca.

“Vamos muy bien, va caminando muy bien. Ya tenemos buenos resultados, hemos logrado ya llevar el tren hasta Observatorio. Estamos atendiendo ya justamente los últimos detalles, ya como lo anunció la jefa de gobierno, en próximas semanas podremos tener claridad en qué fecha se apertura, pero los trabajos van bien, la estación quedó muy bonita y las condiciones sin duda van a dar un buen servicio”, señaló.

Aunque la apertura del CETRAM aún está pendiente, el director no descartó que la estación pueda abrirse antes de que se concluya la terminal de conexión, lo cual podría acelerar la movilidad en el poniente de la ciudad.

En cuatro meses los delitos en el Metro han ido a la baja / FB: @MetroCDMX