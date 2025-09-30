VIDEO: ¡Hay cucarachas en La Casa de los Famosos!

La Casa de los Famosos vuelve a ser noticia, pero esta vez no por pleitos, nominaciones o eliminaciones, sino porque, a pesar del lujo y lo espectacular que luce el lugar ante las cámaras, los habitantes descubrieron la presencia de cucarachas.

En redes sociales circula un clip de días recientes en el que se observa a varios habitantes en la zona de la cocina durante la cena. De pronto, Abelito se dispone a tomar una rebanada de pan, pero se percata de que sobre la bolsa camina un insecto.

Abelito gritó cuando vio al animal en la bolsa de pan.

“¡Ay, ay, una cucaracha!”, gritó el influencer. Alguien preguntó: “¿Dónde?” y él respondió: “En el pan”.

Acto seguido, Shiky tomó la bolsa, la sacudió y el animal comenzó a correr. Sin embargo, no sobrevivió, ya que Mar Contreras apareció para pisarla mientras intentaba esconderse bajo la barra de la cocina.

El animal intentó salvar la vida corriendo por toda la cocina.

Entre bromas y repulsión

Tras el peculiar momento, algunos habitantes bromearon con la idea de comerse la cucaracha como una proteína. Abelito, pese al susto, retomó su intento por comer una rebanada de pan.

En redes sociales, en cambio, el hecho no pasó desapercibido. Varios usuarios criticaron la falta de higiene en la casa, señalando que esa podría ser la causa de la aparición de cucarachas.

“Siempre dejan todo abierto y si hay cucarachas es que está sucio”, “Dalílah dijo ya no voy a limpiar y se ve”, “Facundo ya estaría de que mataron la cucaracha”, fueron algunos comentarios.

Finalmente Mar Contreras acabó con la cucaracha pisándola.

¿Por qué son peligrosas las cucarachas?

Las cucarachas son consideradas una plaga peligrosa porque actúan como portadoras de bacterias, virus y parásitos que pueden transmitirse al ser humano. Al desplazarse por lugares insalubres como basureros, alcantarillas o drenajes, contaminan los espacios y los alimentos con los que tienen contacto.

Esto puede derivar en enfermedades gastrointestinales como salmonelosis, disentería, gastroenteritis e incluso infecciones por E. coli.

El susto que se pego el abelito con la mini cucaracha jajajaja#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/OwMuTjfctS — Julián 🐐 (@JuliGoonz) September 30, 2025

Además, su presencia está asociada a problemas respiratorios y alergias. Al liberar partículas de su saliva, excremento y restos de exoesqueleto, estas pueden ser inhaladas y causar estornudos, tos, irritación ocular o incluso ataques de asma, especialmente en niños y personas con antecedentes alérgicos.

Por ello, los especialistas en salud pública advierten que es fundamental mantener un control estricto de esta plaga en los hogares y espacios compartidos.