Prohíben bebidas energéticas para menores de edad en México

Laura Reyes Medrano
30 de Septiembre de 2025

Si eres fan de las bebidas energéticas, esta noticia te va a hacer levantar una ceja: los diputados aprobaron que menores de 18 años ya no podrán comprar estas bebidas. La iniciativa se aprobó con 401 votos a favor y ninguno en contra, así que sí, es oficial y va en serio.

¿Por qué la medida?

El consumo de estas bebidas entre adolescentes se ha vuelto bastante común, pero la realidad es que no son inofensivas. Contienen cafeína, taurina y otros estimulantes, y sus efectos pueden ser fuertes: desde insomnio y ansiedad hasta problemas cardíacos graves. Además, muchos jóvenes las combinan con alcohol, lo que puede generar arritmias, deshidratación y accidentes.

Diputados como José Mario Íñiguez Franco (PAN) enfatizaron que estos productos representan un riesgo serio para la salud física y mental de los menores, e incluso los calificó de “potencialmente peligrosos” si no se regulan.

Las reglas para los comercios

Ahora los negocios tendrán que estar muy atentos: deberán verificar la edad de los compradores y seguir las normas que la Secretaría de Salud publique en los próximos meses. Si no cumplen, podrían enfrentarse a multas de hasta 226 mil pesos.

Además, habrá restricciones en la publicidad y campañas de concientización para que los jóvenes y sus familias conozcan los riesgos de estas bebidas. La Cofepris será la encargada de definir los lineamientos y actualizar la Norma Oficial Mexicana para detallar qué productos se consideran energéticos y cómo se pueden vender.

¿Qué sigue?

La reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora irá al Senado para su revisión y eventual ratificación. Mientras tanto, los menores deberán esperar un poquito más antes de tomarse esa lata de energía, y los comercios deberán ajustarse para no meterse en problemas.

Esta medida busca poner la salud de los jóvenes por encima del interés comercial, algo que muchos celebran, especialmente los papás y quienes se preocupan por la seguridad de adolescentes y niños.

