Visa americana negada: ¿cuántas veces puedo volver a solicitarla?

Si te negaron la visa americana, no todo está perdido. Descubre cuántas veces puedes volver a solicitarla y cómo aumentar tus posibilidades de éxito

Si tu visa americana fue negada, aún puedes intentar nuevamente después de unos meses | iStock
Laura Reyes Medrano
30 de Septiembre de 2025

¿Sabías que puedes volver a solicitar la visa americana después de una negativa? Aunque no hay un límite específico en la cantidad de veces que puedes intentarlo, es fundamental entender las razones del rechazo y cómo mejorar tu solicitud para aumentar tus posibilidades de éxito.

No existe un límite legal de intentos, pero la preparación es clave para cada solicitud/iStock
¿Por qué me negaron la visa?

Las razones más comunes por las que se niega una visa americana incluyen:

  • Falta de evidencia de vínculos sólidos con tu país de origen: Como empleo, estudios, familia o propiedades.

  • Información inconsistente o incompleta en la solicitud o entrevista.

  • Historial migratorio irregular o presentación de documentos falsos.

Si tu visa fue rechazada bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), significa que no lograste demostrar al funcionario consular que calificarías para la categoría solicitada o que regresarías a tu país después de tu visita. 

Preparar la documentación y la entrevista aumenta tus posibilidades de obtener la visa/iStock
¿Cuántas veces puedo solicitarla?

No existe un límite específico en la cantidad de veces que puedes volver a solicitar la visa. Sin embargo, es recomendable esperar entre 3 a 6 meses después de un rechazo para reunir nueva documentación y demostrar que tu situación ha cambiado. 

Cada vez que vuelvas a solicitar, deberás completar un nuevo formulario, pagar la tarifa correspondiente y programar una nueva entrevista.

Errores en el formulario o información incompleta son causas frecuentes de rechazo/iStock
¿Qué puedo hacer para mejorar mi solicitud?

  • Revisa y corrige errores u omisiones en los formularios del trámite anterior.

  • Prepara una entrevista clara y coherente, con respuestas directas y sin divagar.

  • Presenta documentación actualizada que demuestre tu estabilidad económica, laboral y familiar.

  • Solicita asesoría si es necesario, para fortalecer tu solicitud.

Cada nueva solicitud de visa requiere un formulario actualizado, pago de tarifa y entrevista presencial/iStock
Recuerda que cada solicitud es una nueva oportunidad, pero también implica un nuevo costo. Por eso, es esencial prepararse adecuadamente para aumentar las posibilidades de éxito.

