VIDEO: Sacó un arma, gritó y apuntó a otro usuario del Metro de CDMX ¿Quién era este sujeto?

El caos se desató esta mañana en el Metro de la Ciudad de México, luego de que un hombre sacara una pistola dentro de la estación Centro Médico de la Línea 9 y amenazara a otro usuario en plena hora pico.

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa al sujeto sujetando un arma con la mano derecha mientras grita y apunta hacia una persona, lo que generó gritos y pánico entre los pasajeros. Algunos corrieron y otros suplicaban que llegara la policía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la discusión comenzó en la escalera de la estación. Fue ahí cuando el hombre desenfundó el arma de fuego. Posteriormente, fue detenido por elementos de la SSC en la avenida Cuauhtémoc y Eje 3. Se le aseguró una pistola con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores.

El hombre estaba discutiendo con otra persona y desenfundó su arma / Redes Sociales

"Fue detenido y presentado ante el Ministerio Público"

En respuesta al video, el Sistema de Transporte Colectivo Metro emitió un comunicado: “Esta mañana fue asegurado un hombre que portaba un arma de fuego, tras protagonizar una riña al exterior de la estación Centro Médico de la Línea 9. Al ingresar a las instalaciones, fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público por personal de la @SSC_CDMX”.

Además, aseguraron que “la estación permanece abierta y el servicio opera con normalidad”, y que el personal de seguridad mantiene “vigilancia permanente en estaciones, trenes y andenes” para proteger a los usuarios.

De inmediato los usuarios llamaron a la policía para detenerlo / Redes Sociales

El hombre armado es miembro de la Guardia Nacional

El dato que más impactó fue revelado más tarde: el detenido es integrante de la Guardia Nacional, según informó el director del Metro, Adrián Rubalcava. “Entiendo que es un militar, fue detenido por el personal de Seguridad Pública, es un militar de la Guardia Nacional; ya está a disposición de las autoridades”. dijo.

Aunque su nombre no fue revelado, se trata de un hombre de 54 años. Las autoridades también confirmaron que portaba una credencial vigente de una dependencia federal militar. Por su parte, Rubalcava desmintió que haya habido disparos dentro de la estación, como se manejó en un inicio en algunos medios y redes.

El sujeto resultó ser un elemento de la Guardia Nacional / Redes Sociales

VIDEO DEL INCIDENTE DEL METRO